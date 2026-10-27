A educação paulista terá um plano para orientar suas prioridades pelos próximos dez anos, e a população poderá contribuir para essa construção.
A partir de 27 de outubro, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) recebe sugestões para a proposta do Plano Estadual de Educação (PEE-SP) 2027–2037. Até 20 de novembro, estudantes, professores, famílias, gestores e demais interessados poderão apresentar contribuições para o aperfeiçoamento das metas e estratégias previstas para o planejamento educacional do Estado.
A participação é voluntária e aberta a qualquer pessoa interessada na educação estadual, incluindo estudantes do ensino médio. As contribuições ajudarão a orientar as políticas educacionais paulistas ao longo da próxima década.
A proposta está organizada em 19 objetivos que abrangem os principais desafios da educação paulista. Para cada um, são apresentadas metas a alcançar e estratégias que indicam os caminhos propostos para avançar no período.
O documento foi elaborado a partir de um diagnóstico da educação paulista, que identificou os principais problemas e suas causas. Esse levantamento serviu de base para a formulação das metas e estratégias da versão preliminar do plano.
Os participantes poderão selecionar um ou mais temas de interesse. O formulário apresenta informações sobre cada objetivo, permite avaliar as propostas e oferece campos abertos para sugestões e apontamentos.
Ao final da consulta, um relatório técnico reunirá as contribuições recebidas e as encaminhará à Comissão Gestora do PEE-SP, responsável por analisar possíveis ajustes na proposta. O processo não funciona como votação: as manifestações serão avaliadas em conjunto, e caberá à comissão decidir sobre eventuais alterações.
A elaboração do plano é conduzida pela Comissão Gestora, instituída pela Resolução Seduc nº 89, e busca articular as diretrizes nacionais às necessidades e prioridades da educação no Estado de São Paulo.
Como participar
O formulário pode ser acessado por computador ou celular. Cada participante poderá contribuir com um ou mais objetivos, de acordo com seu conhecimento e interesse.