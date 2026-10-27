A educação paulista terá um plano para orientar suas prioridades pelos próximos dez anos, e a população poderá contribuir para essa construção.

A partir de 27 de outubro, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) recebe sugestões para a proposta do Plano Estadual de Educação (PEE-SP) 2027–2037. Até 20 de novembro, estudantes, professores, famílias, gestores e demais interessados poderão apresentar contribuições para o aperfeiçoamento das metas e estratégias previstas para o planejamento educacional do Estado.

A participação é voluntária e aberta a qualquer pessoa interessada na educação estadual, incluindo estudantes do ensino médio. As contribuições ajudarão a orientar as políticas educacionais paulistas ao longo da próxima década.