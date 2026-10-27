A Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP) realiza, no dia 3 de novembro, às 19h, na sede da Subseção de Jundiaí, o encontro “Mais Democracia, Mais Justiça”, com a participação da conselheira federal e ex-presidente da OAB-SP Patricia Vanzolini. A atividade integra uma série de encontros promovidos em diferentes regiões do estado para ampliar o debate sobre a Reforma do Judiciário e os caminhos para o aperfeiçoamento da Justiça brasileira.

Durante o evento, Patricia apresentará as principais propostas elaboradas pela secional paulista para a Reforma do Judiciário. O trabalho teve início em junho de 2025, com a criação da Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário, responsável por reunir estudos e contribuições para a elaboração de um relatório apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Conselho Federal da OAB, em agosto daquele ano.

Entre as propostas estão a aplicação de mandato de 12 anos para ministros do STF, a redução da competência criminal da Corte, a adoção de medidas para ampliar a transparência no uso de inteligência artificial pelo Judiciário, o fortalecimento do contraditório e da sustentação oral, além de mudanças na composição e no funcionamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).