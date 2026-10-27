Com taxas de absenteísmo que chegam a mais de 30% em algumas especialidades, a Prefeitura de Jundiaí alerta sobre o impacto do não comparecimento e reforça o papel da população na conscientização e liberação de vagas.
Ao discutir o tempo de espera por exames e consultas na rede pública de saúde, um fator determinante, e que depende do empenho coletivo, ganha destaque em Jundiaí: as faltas. Dados da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) mostram que o não comparecimento de pacientes agendados atinge índices preocupantes na rede municipal, comprometendo diretamente a agilidade e o aproveitamento das vagas disponíveis.
Em especialidades de alta procura, quase um terço dos pacientes faltam aos agendamentos sem aviso prévio. A cada ausência não comunicada, perde-se a oportunidade de remanejar o atendimento para outro munícipe que aguarda na fila.
Atualmente, as taxas de ausência registradas na rede municipal de Jundiaí alcançam os seguintes índices:
- Angiologia: 33,22% de faltas
- Endoscopia não hospitalar: 28,9% de faltas
- Ortopedia: 28,68% de faltas
- Ultrassonografia geral: 28,48% de faltas
- Oftalmologia: 5,78% de faltas
A prefeitura informa que segue trabalhando para expandir a oferta e agilizar os atendimentos, mas reforça que é necessária a contribuição dos cidadãos. Quando o paciente sabe que não poderá comparecer e avisa com antecedência à unidade de saúde, essa vaga é repassada imediatamente para quem está aguardando.