Com taxas de absenteísmo que chegam a mais de 30% em algumas especialidades, a Prefeitura de Jundiaí alerta sobre o impacto do não comparecimento e reforça o papel da população na conscientização e liberação de vagas.

Ao discutir o tempo de espera por exames e consultas na rede pública de saúde, um fator determinante, e que depende do empenho coletivo, ganha destaque em Jundiaí: as faltas. Dados da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) mostram que o não comparecimento de pacientes agendados atinge índices preocupantes na rede municipal, comprometendo diretamente a agilidade e o aproveitamento das vagas disponíveis.

Em especialidades de alta procura, quase um terço dos pacientes faltam aos agendamentos sem aviso prévio. A cada ausência não comunicada, perde-se a oportunidade de remanejar o atendimento para outro munícipe que aguarda na fila.