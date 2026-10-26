A Expo Profissões 2026 acontece no Espaço Expressa, em Jundiaí. O evento começou nesta segunda-feira (26) e segue até quarta-feira (28), das 9h às 18h, com entrada gratuita.
Com mais de 50 expositores, entre universidades, escolas técnicas, empresas e instituições, a Expo Profissões apresenta diferentes possibilidades de formação e atuação profissional.
A programação inclui palestras, conversas com especialistas, orientação vocacional e o mutirão de empregos Emprega+, ampliando as oportunidades tanto para quem está começando a carreira quanto para quem procura uma colocação no mercado de trabalho.
A feira também permite conhecer áreas em expansão, tendências do mercado e novas tecnologias, ajudando os visitantes a identificar interesses e habilidades antes de tomar decisões sobre cursos e profissões.
A participação da Prefeitura de Jundiaí integra as ações do eixo Inova+, do programa Desenvolve+, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). A iniciativa busca aproximar estudantes, instituições de ensino e empresas, fortalecendo a qualificação profissional e a conexão entre formação e mercado de trabalho. Também marca presença na feira a Companhia de Informática de Jundiaí (CIJUN).
Serviço
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Data: até quarta-feira, 28 de outubro
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Horário: das 9h às 18h
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1760, Ponte de Campinas, Jundiaí
Entrada: gratuita
Estacionamento: disponível no local