A Expo Profissões 2026 acontece no Espaço Expressa, em Jundiaí. O evento começou nesta segunda-feira (26) e segue até quarta-feira (28), das 9h às 18h, com entrada gratuita.

Com mais de 50 expositores, entre universidades, escolas técnicas, empresas e instituições, a Expo Profissões apresenta diferentes possibilidades de formação e atuação profissional.

A programação inclui palestras, conversas com especialistas, orientação vocacional e o mutirão de empregos Emprega+, ampliando as oportunidades tanto para quem está começando a carreira quanto para quem procura uma colocação no mercado de trabalho.