A Câmara de Jundiaí analisa nesta terça-feira (27) o Projeto de Lei nº 14.576/2025, de Rodrigo Albino (PL), que institui o programa Entrega Legal. A proposta incentiva a contratação de motofretistas capacitados e prevê cursos e ações de segurança no trânsito. Também cria um selo para estabelecimentos que utilizem profissionais com habilitação válida na categoria A, motos com características originais de fábrica e documentação regular. O programa deverá ser promovido pela sociedade civil organizada. Segundo a pauta oficial, o texto retorna à ordem do dia após adiamento e será submetido à votação por maioria simples. O foco é a segurança dos entregadores.

Empresas que apoiem a prevenção de doenças e o cuidado com as trabalhadoras poderão receber o selo Empresa Amiga da Saúde da Mulher. A iniciativa está no Projeto de Lei nº 15.466/2026, de Juninho Adilson (União), pautado para terça-feira (27). Para solicitar a certificação, a empresa deverá comprovar pelo menos três práticas previstas no texto, como campanhas educativas, apoio à vacinação contra HPV e medidas que facilitem o acesso a consultas e exames. Conforme o projeto disponível no sistema da Câmara, a adesão será voluntária, o selo valerá 1 ano e não dará direito a benefícios fiscais ou financeiros. A concessão formal do selo caberá ao poder público municipal.

Castração gratuita na RMJ

A realização permanente e regional de programas gratuitos de castração e microchipagem de cães e gatos na Região Metropolitana de Jundiaí é o tema da Moção nº 291/2026, de Edicarlos Vieira (União). Também incluído na pauta desta terça-feira (27), o apelo é dirigido ao Governo do Estado de São Paulo e cita as iniciativas Castra+ São Paulo e Pro Pet SP. Segundo a ementa disponível no sistema oficial do Legislativo, o pedido busca uma edição que atenda à região de forma permanente.