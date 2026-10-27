A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evidenciou o contraste entre o resultado nacional e a preferência da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Flávio Bolsonaro (PL) venceu nos sete municípios nos dois turnos. A comparação dos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, mostra que Lula cresceu mais em votos e em pontos percentuais em todas as cidades no segundo turno. O levantamento considera os resultados oficiais de 4 e 25 de outubro, com 100% das seções totalizadas nos municípios. Todos os percentuais citados se referem aos votos válidos.
No conjunto da região, Flávio passou de 271.785 para 298.115 votos, acréscimo de 26.330. Lula avançou de 146.793 para 191.908, incorporando 45.115 votos. A vantagem do candidato do PL caiu de 124.992 para 106.207 votos. No segundo turno, o placar regional ficou em 60,84% a 39,16%, enquanto, nacionalmente, o petista venceu com 51,79%, contra 48,21% do adversário.
Jundiaí concentrou os maiores ganhos absolutos. Flávio saiu de 145.880 votos (57,93%) para 161.594 (61,69%). Lula passou de 76.564 (30,40%) para 100.339 (38,31%). O presidente acrescentou 23.775 votos, ante 15.714 do concorrente. A diferença entre eles recuou de 69.316 para 61.255 votos, embora o candidato do PL tenha ampliado sua participação nos votos válidos.
Em Itupeva, Flávio subiu de 21.462 votos (60,40%) para 23.278 (62,47%). Lula foi de 10.639 (29,94%) para 13.987 (37,53%). O petista somou 3.348 votos adicionais, enquanto o adversário ganhou 1.816. A distância diminuiu de 10.823 para 9.291 votos, mantendo a vitória local do PL.
Louveira deu a Flávio o maior percentual da RMJ no segundo turno: 63,04%, com 19.649 votos. Na primeira rodada, ele havia registrado 18.102 (60,97%). Lula avançou de 8.855 (29,82%) para 11.522 (36,96%). Foram 2.667 votos a mais para o presidente e 1.547 para o rival.
Em Jarinu, Flávio passou de 11.454 votos (60,28%) para 12.548 (62,22%). Lula cresceu de 5.802 (30,54%) para 7.620 (37,78%). Os acréscimos foram de 1.094 e 1.818 votos, respectivamente. A vantagem do candidato do PL recuou de 5.652 para 4.928 votos.
Cabreúva registrou a menor alta percentual de Flávio entre os turnos: de 60,95% para 61,87%, avanço de 0,92 ponto. Sua votação foi de 16.272 para 17.327. Lula passou de 8.047 (30,14%) para 10.679 (38,13%), ganho de 2.632 votos. A diferença caiu de 8.225 para 6.648 votos.
Em Várzea Paulista, Flávio saiu de 35.108 votos (56,21%) para 37.947 (57,92%). Lula avançou de 21.261 (34,04%) para 27.573 (42,08%). O presidente conquistou 6.312 votos adicionais, contra 2.839 do adversário. A distância entre ambos diminuiu de 13.847 para 10.374 votos.
Campo Limpo Paulista apresentou a disputa mais equilibrada da região. Flávio passou de 23.507 votos (53,72%) para 25.772 (56,07%). Lula cresceu de 15.625 (35,71%) para 20.188 (43,93%), seu melhor percentual na RMJ. O petista ganhou 4.563 votos, ante 2.265 do rival, reduzindo a diferença de 7.882 para 5.584 votos.
Na primeira rodada, os demais presidenciáveis reuniram 50.383 votos nas sete cidades. Flávio já superava metade dos votos válidos em cada município. Entre as duas votações, o total regional de votos válidos aumentou em 21.062, passando de 468.961 para 490.023. Esses números ajudam a dimensionar a mudança do cenário eleitoral.
Segundo os resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio manteve a liderança nas sete cidades da RMJ, mas Lula ganhou mais votos entre os turnos e reduziu a vantagem do adversário em todas elas.