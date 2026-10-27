A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evidenciou o contraste entre o resultado nacional e a preferência da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Flávio Bolsonaro (PL) venceu nos sete municípios nos dois turnos. A comparação dos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, mostra que Lula cresceu mais em votos e em pontos percentuais em todas as cidades no segundo turno. O levantamento considera os resultados oficiais de 4 e 25 de outubro, com 100% das seções totalizadas nos municípios. Todos os percentuais citados se referem aos votos válidos.

No conjunto da região, Flávio passou de 271.785 para 298.115 votos, acréscimo de 26.330. Lula avançou de 146.793 para 191.908, incorporando 45.115 votos. A vantagem do candidato do PL caiu de 124.992 para 106.207 votos. No segundo turno, o placar regional ficou em 60,84% a 39,16%, enquanto, nacionalmente, o petista venceu com 51,79%, contra 48,21% do adversário.

Jundiaí concentrou os maiores ganhos absolutos. Flávio saiu de 145.880 votos (57,93%) para 161.594 (61,69%). Lula passou de 76.564 (30,40%) para 100.339 (38,31%). O presidente acrescentou 23.775 votos, ante 15.714 do concorrente. A diferença entre eles recuou de 69.316 para 61.255 votos, embora o candidato do PL tenha ampliado sua participação nos votos válidos.