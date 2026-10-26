Nesta segunda-feira (26), das 19h às 22h, o Senac Jundiaí promove a 15ª Jornada Senac de Rádio, com o tema “Esporte no Ar: rádio, futebol e protagonismo feminino”. A programação gratuita aborda os bastidores das transmissões esportivas e inclui uma oficina interativa de narração, na qual o público poderá experimentar técnicas de locução, ritmo e improviso. Também haverá um bate-papo sobre representatividade feminina no esporte e a entrega do Álbum Feminino da Taça das Favelas Jundiaí.

O evento é gratuito e acontece no Senac Jundiaí, na rua Vicente Magaglio, 50, Jardim Paulista.

Outras informações podem ser conferidas no portal https://eventos.sp.senac.br/atividade/esporte-no-ar-radio-futebol-e-protagonismo-feminino/

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