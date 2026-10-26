26 de outubro de 2026
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Senac Jundiaí recebe hoje (26) a Jornada de Rádio

Senac
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Senac
Com o tema 'Esporte no Ar: rádio, futebol e protagonismo feminino', a programação aborda os bastidores das transmissões esportivas
Com o tema 'Esporte no Ar: rádio, futebol e protagonismo feminino', a programação aborda os bastidores das transmissões esportivas

Nesta segunda-feira (26), das 19h às 22h, o Senac Jundiaí promove a 15ª Jornada Senac de Rádio, com o tema “Esporte no Ar: rádio, futebol e protagonismo feminino”. A programação gratuita aborda os bastidores das transmissões esportivas e inclui uma oficina interativa de narração, na qual o público poderá experimentar técnicas de locução, ritmo e improviso. Também haverá um bate-papo sobre representatividade feminina no esporte e a entrega do Álbum Feminino da Taça das Favelas Jundiaí.

O evento é gratuito e acontece no Senac Jundiaí, na rua Vicente Magaglio, 50, Jardim Paulista.

Outras informações podem ser conferidas no portal https://eventos.sp.senac.br/atividade/esporte-no-ar-radio-futebol-e-protagonismo-feminino/

Expo Profissões

De 26 a 28 de outubro, das 9h às 18h, a instituição também participa da Expo Profissões, no Espaço Expressa. No estande do Senac, o público poderá conhecer diferentes áreas de atuação e participar de experiências práticas. A feira reúne instituições de ensino, empresas e organizações ligadas à empregabilidade. A entrada é gratuita.

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