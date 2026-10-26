Contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Jundiaí têm até o dia 10 de dezembro de 2026 para aderir ao IPTU Digital e receber o carnê por e-mail a partir de 2027. A iniciativa da Prefeitura de Jundiaí integra as ações de modernização dos serviços municipais, oferecendo mais praticidade, facilidade de acesso e contribuindo para a sustentabilidade ambiental.
Atualmente, dos 194.891 lançamentos de IPTU registrados no município, 34.296 já contam com adesão à modalidade digital. Somente entre janeiro e outubro de 2026, foram realizados 3.076 novos cadastros. Desde a implantação do sistema, a iniciativa já proporcionou uma economia de 960,3 quilos de papel, reduzindo o consumo de recursos naturais.
Para o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, ampliar a adesão ao IPTU Digital é uma forma de unir modernização dos serviços públicos, comodidade e responsabilidade ambiental. “O IPTU Digital facilita a vida do contribuinte, que recebe o carnê diretamente no e-mail, com mais praticidade e agilidade. Ao mesmo tempo, cada nova adesão contribui para reduzir o consumo de papel. É uma mudança simples, que traz benefícios tanto para a população quanto para o meio ambiente”, destaca.
Como fazer o cadastro
A adesão é gratuita e pode ser feita pela internet, no site da Prefeitura de Jundiaí. Para se cadastrar, é necessário acessar este link: https://jundiai.sp.gov.br/servicos-online/lancamento-eletronico-do-iptu/ e seguir as orientações para informar:
- Número do contribuinte do imóvel;
- CPF ou CNPJ do proprietário.
O procedimento é simples e leva apenas alguns minutos. Depois de concluir o cadastro, o contribuinte passa a receber o carnê por e-mail, sem depender da versão impressa entregue pelos Correios.
Além de evitar o acúmulo de documentos em papel, o formato digital permite acessar o carnê com facilidade e consultar as informações necessárias para o pagamento. A prefeitura incentiva os contribuintes que ainda não aderiram a escolher a alternativa.