Neste ano, jundiaienses entregaram 203.301 declarações do Imposto de Renda, sendo 191.923 no prazo. O número superou o esperado, de 189.084 declarantes. Deste total, 53,1% das declarações enviadas tiveram direito à restituição. Há 93.415 restituições previstas e 86.404 já foram pagas, 92,5% do total. O valor restituído na cidade foi de R$ 147.282.370.
Houve pagamento de quatro lotes principais (maio, junho, julho e agosto) e mais um em setembro. Ainda pode haver pagamentos de lotes residuais neste ano, para quem fez a entrega em atraso ou com pendências que precisavam ser resolvidas. Pela lógica da Receita Federal, quem entrega a declaração primeiro, recebe a restituição primeiro.
No ano passado, que teve 187.145 declarações entregues no prazo em Jundiaí, 105.960 tiveram restituição, que somou R$ 143.312.719. Já em 2024, ano que contou com 185.732 declarações entregues no prazo em Jundiaí, 105.241 restituições foram pagas e totalizaram R$ 144.423.767.
Quase 26 milhões de contribuintes receberam um valor recorde de mais de R$ 41 bilhões em restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) neste ano no Brasil, segundo a Receita Federal informou no dia 20 deste mês.
E também foi recorde no país o número de declarações em 2026: o "leão" recebeu 44,39 milhões de declarações do IR, acima da expectativa inicial de 44 milhões de documentos enviados. O resultado representa um crescimento de 2,4% em relação ao ano passado, quando 43,34 milhões de contribuintes prestaram contas ao Fisco dentro do prazo.
Solidariedade
Também considerando Jundiaí, 753 pessoas fizeram doações de Imposto de Renda, abrangendo 254 beneficiários e somando cerca de R$ 1,7 milhão. Captações ligadas às crianças e à pessoa idosa são as principais destinações de doações em Jundiaí. O número de doadores, bem como o de beneficiários, cresceu em relação ao ano passado e também em relação ao ano retrasado.