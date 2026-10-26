Neste ano, jundiaienses entregaram 203.301 declarações do Imposto de Renda, sendo 191.923 no prazo. O número superou o esperado, de 189.084 declarantes. Deste total, 53,1% das declarações enviadas tiveram direito à restituição. Há 93.415 restituições previstas e 86.404 já foram pagas, 92,5% do total. O valor restituído na cidade foi de R$ 147.282.370.

Houve pagamento de quatro lotes principais (maio, junho, julho e agosto) e mais um em setembro. Ainda pode haver pagamentos de lotes residuais neste ano, para quem fez a entrega em atraso ou com pendências que precisavam ser resolvidas. Pela lógica da Receita Federal, quem entrega a declaração primeiro, recebe a restituição primeiro.

No ano passado, que teve 187.145 declarações entregues no prazo em Jundiaí, 105.960 tiveram restituição, que somou R$ 143.312.719. Já em 2024, ano que contou com 185.732 declarações entregues no prazo em Jundiaí, 105.241 restituições foram pagas e totalizaram R$ 144.423.767.