No dia 14 de novembro, das 9h às 15h, haverá mais uma edição do Prefeitura na Área. Desta vez, o bairro Santa Gertrudes receberá o programa da prefeitura que, de maneira itinerante, leva atendimentos municipais aos bairros. A Emeb Luiz Biela de Souza receberá os serviços gratuitos, orientações e atividades para a população.

A iniciativa percorre diferentes regiões de Jundiaí para facilitar o acesso aos atendimentos municipais, sem que os moradores precisem se deslocar até as unidades administrativas. A cada edição, o programa reúne diversas áreas, como saúde, emprego, empreendedorismo, assistência social, habitação, defesa do consumidor, bem-estar animal e cidadania.

O Prefeitura na Área já percorreu diferentes regiões de Jundiaí para aproximar os serviços públicos dos moradores. O programa passou pela região Sul, pelo Vetor Oeste, pelo Morada das Vinhas e pelo Jardim Tarumã. Nas quatro primeiras edições, foram registrados mais de 7,6 mil atendimentos.