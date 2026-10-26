No dia 14 de novembro, das 9h às 15h, haverá mais uma edição do Prefeitura na Área. Desta vez, o bairro Santa Gertrudes receberá o programa da prefeitura que, de maneira itinerante, leva atendimentos municipais aos bairros. A Emeb Luiz Biela de Souza receberá os serviços gratuitos, orientações e atividades para a população.
A iniciativa percorre diferentes regiões de Jundiaí para facilitar o acesso aos atendimentos municipais, sem que os moradores precisem se deslocar até as unidades administrativas. A cada edição, o programa reúne diversas áreas, como saúde, emprego, empreendedorismo, assistência social, habitação, defesa do consumidor, bem-estar animal e cidadania.
O Prefeitura na Área já percorreu diferentes regiões de Jundiaí para aproximar os serviços públicos dos moradores. O programa passou pela região Sul, pelo Vetor Oeste, pelo Morada das Vinhas e pelo Jardim Tarumã. Nas quatro primeiras edições, foram registrados mais de 7,6 mil atendimentos.
Serviço
Prefeitura na Área – Santa Gertrudes
Data: 14 de novembro (sábado)
Horário: das 9h às 15h
Local: Emeb Luiz Biela de Souza
Endereço: rua Alice Guimarães Pelegrini, 850 – Jardim Santa Gertrudes