26 de outubro de 2026
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Santa Gertrudes recebe o Prefeitura na Área dia 14 de novembro

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
4º Edição foi realizada no Jardim Tarumã
4º Edição foi realizada no Jardim Tarumã

No dia 14 de novembro, das 9h às 15h, haverá mais uma edição do Prefeitura na Área. Desta vez, o bairro Santa Gertrudes receberá o programa da prefeitura que, de maneira itinerante, leva atendimentos municipais aos bairros. A Emeb Luiz Biela de Souza receberá os serviços gratuitos, orientações e atividades para a população.

A iniciativa percorre diferentes regiões de Jundiaí para facilitar o acesso aos atendimentos municipais, sem que os moradores precisem se deslocar até as unidades administrativas. A cada edição, o programa reúne diversas áreas, como saúde, emprego, empreendedorismo, assistência social, habitação, defesa do consumidor, bem-estar animal e cidadania.

O Prefeitura na Área já percorreu diferentes regiões de Jundiaí para aproximar os serviços públicos dos moradores. O programa passou pela região Sul, pelo Vetor Oeste, pelo Morada das Vinhas e pelo Jardim Tarumã. Nas quatro primeiras edições, foram registrados mais de 7,6 mil atendimentos.

Serviço
Prefeitura na Área – Santa Gertrudes
Data: 14 de novembro (sábado)
Horário: das 9h às 15h
Local: Emeb Luiz Biela de Souza
Endereço: rua Alice Guimarães Pelegrini, 850 – Jardim Santa Gertrudes

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