25 de outubro de 2026
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DESMORONAMENTO

DAE atua na recuperação de área após desmoronamento na Av. Ozanam

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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DAE atua na recuperação de área afetada por desmoronamento na Avenida Frederico Ozanam
DAE atua na recuperação de área afetada por desmoronamento na Avenida Frederico Ozanam

A DAE Jundiaí informa que, em decorrência das fortes chuvas registradas na noite de sábado (24) e da cheia do Rio Jundiaí, houve o desmoronamento de uma galeria de águas pluviais e dos interceptores de esgoto, afetando o pavimento asfáltico da avenida Antônio Frederico Ozanam, próximo ao Maxi Shopping.

Desde o início da ocorrência, equipes da DAE atenderam prontamente à demanda e seguem atuando no local para executar os serviços necessários e minimizar os impactos. Os trabalhos continuam em andamento para a recuperação da área afetada.

A DAE segue acompanhando a situação e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança e a recuperação do local o mais breve possível.

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