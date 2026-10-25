A DAE Jundiaí informa que, em decorrência das fortes chuvas registradas na noite de sábado (24) e da cheia do Rio Jundiaí, houve o desmoronamento de uma galeria de águas pluviais e dos interceptores de esgoto, afetando o pavimento asfáltico da avenida Antônio Frederico Ozanam, próximo ao Maxi Shopping.

Desde o início da ocorrência, equipes da DAE atenderam prontamente à demanda e seguem atuando no local para executar os serviços necessários e minimizar os impactos. Os trabalhos continuam em andamento para a recuperação da área afetada.

A DAE segue acompanhando a situação e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança e a recuperação do local o mais breve possível.