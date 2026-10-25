Em seis meses, o Consultório na Rua registrou 2.380 atendimentos a pessoas em situação de rua em Jundiaí. Segundo a Prefeitura, cerca de 95% dos usuários do serviço apresentam demandas relacionadas a condições clínicas e/ou ao uso de álcool e outras drogas. Os números evidenciam os desafios da saúde mental dessa população, que enfrenta não apenas o sofrimento psíquico e a dependência química, mas também dificuldades para acessar condições básicas de sobrevivência e manter a continuidade do tratamento.
A dimensão da população atendida também aparece nos dados da assistência social. Em 2026, o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) atendeu, em média, 660 pessoas diferentes por mês. Já o Centro POP recebeu cerca de 250 usuários mensais. Os números representam serviços distintos e não devem ser somados, porque uma mesma pessoa pode ser atendida por mais de um equipamento.
Por trás das estatísticas estão histórias como a de Douglas, de 54 anos, (que não quis ser identificado pelo sobrenome), vive em situação de rua e convive com a dependência de álcool há 36 anos. Ele conta que frequenta serviços de saúde mental há 26 anos, passa por acompanhamento psicológico e psiquiátrico e já esteve internado 34 vezes. “Quando preciso, procuro a internação para tentar me afastar disso, para eu poder me libertar de certas coisas. Os profissionais me ajudam com alimentação, roupa e cobertor, mas nem sempre tem. Às vezes eu tenho que bater de porta em porta para conseguir uma coberta”, afirma.
Sem um lugar fixo para dormir, Douglas passa as noites onde consegue e enfrenta o frio e a chuva. Ele também relata não contar com apoio familiar e diz que já passou por situações de humilhação. Apesar das dificuldades, afirma que busca ajuda por decisão própria. “Eu vou todos os dias no CAPS, mas eu vou porque eu quero, procuro ajuda porque quero melhorar. Faz 26 anos que frequento os serviços de saúde mental, e continuo tentando”, diz.
Sofrimento mental e situação de rua
Para o psicólogo João Pedro da Cunha, especialista em Neuropsicologia, o sofrimento mental e a situação de rua estão ligados a uma combinação de fatores que, muitas vezes, começa antes mesmo de a pessoa perder a moradia. Entre os problemas mais frequentes estão transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas e a depressão. “É preciso avaliar se a depressão desencadeou o processo de vivência de rua ou se foi a vivência de rua que desencadeou os sintomas depressivos”, explica. Segundo ele, vínculos familiares fragilizados ou rompidos, muitas vezes desde a infância, além da instabilidade no trabalho e da dificuldade de manter tratamentos, podem contribuir para esse processo. “Quando a pessoa entra em situação de rua, tende a ter menos recursos internos para sair dessa condição, e é nesse ponto que o trabalho procura intervir, para evitar o agravamento”, afirma.
O psicólogo ressalta que o uso de álcool e outras drogas não deve ser tratado como uma explicação isolada para a situação de rua. Em muitos casos, o consumo está associado a uma trajetória marcada por exclusão social, pobreza e falta de oportunidades. “Todo caso atendido é multifatorial. Se não trabalharmos a promoção dessa pessoa para que ela ocupe algum lugar de inclusão ou protagonismo, não observamos evolução”, afirma.
A continuidade do tratamento também é dificultada pela falta de moradia e de recursos para manter os cuidados necessários, além do preconceito enfrentado nos serviços de saúde. O especialista destaca a “aporofobia”, termo que se refere à aversão ou rejeição a pessoas em situação de pobreza, como uma barreira que pode comprometer o acesso à assistência. “Devido às suas características, muitas vezes estereotipadas pela sociedade, são discriminadas e levam até a negativa de atendimento/acolhimento”, alerta.
Encaminhar não garante continuidade
O Consultório na Rua atendeu 437 pessoas em 2024, 543 em 2025 e 498 entre janeiro e setembro de 2026. Já as duas equipes somaram 2.380 atendimentos entre abril e setembro deste ano. A Prefeitura ressalta que a implantação do prontuário eletrônico exige cautela na comparação com anos anteriores.
Nos CAPS, o CAPS AD III registrou 260 pessoas em situação de rua em 2025 e 209 em 2026; no CAPS III, os números passaram de duas para oito, e no CAPS II, de três para sete. A assistência social realizou ainda 69 encaminhamentos ao CAPS AD e dois para outros serviços de saúde mental, mas não há dados sobre quantas pessoas iniciaram ou mantiveram o tratamento. Segundo a Prefeitura, o cuidado envolve ações conjuntas entre saúde e assistência social, incluindo o Consultório na Rua e atividades no Centro POP.
Estudo anterior dimensiona o sofrimento
Uma pesquisa realizada em Jundiaí entre agosto de 2022 e setembro de 2023 ouviu 270 pessoas em situação de rua. Do total, 83% relataram sofrimento mental, 77,4% mencionaram problemas de sono e 48,1% relataram uso de crack.
O estudo também apontou vulnerabilidades sociais: 47,8% não recebiam benefícios da assistência social, 45,6% viviam nas ruas havia cinco anos ou mais e 22,6% relataram problemas no atendimento, como racismo, maus-tratos e violência. Como o levantamento não é censitário, os resultados não representam necessariamente toda a população em situação de rua de Jundiaí nem retratam, por si só, o cenário atual.