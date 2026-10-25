Em seis meses, o Consultório na Rua registrou 2.380 atendimentos a pessoas em situação de rua em Jundiaí. Segundo a Prefeitura, cerca de 95% dos usuários do serviço apresentam demandas relacionadas a condições clínicas e/ou ao uso de álcool e outras drogas. Os números evidenciam os desafios da saúde mental dessa população, que enfrenta não apenas o sofrimento psíquico e a dependência química, mas também dificuldades para acessar condições básicas de sobrevivência e manter a continuidade do tratamento.

A dimensão da população atendida também aparece nos dados da assistência social. Em 2026, o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) atendeu, em média, 660 pessoas diferentes por mês. Já o Centro POP recebeu cerca de 250 usuários mensais. Os números representam serviços distintos e não devem ser somados, porque uma mesma pessoa pode ser atendida por mais de um equipamento.

Por trás das estatísticas estão histórias como a de Douglas, de 54 anos, (que não quis ser identificado pelo sobrenome), vive em situação de rua e convive com a dependência de álcool há 36 anos. Ele conta que frequenta serviços de saúde mental há 26 anos, passa por acompanhamento psicológico e psiquiátrico e já esteve internado 34 vezes. “Quando preciso, procuro a internação para tentar me afastar disso, para eu poder me libertar de certas coisas. Os profissionais me ajudam com alimentação, roupa e cobertor, mas nem sempre tem. Às vezes eu tenho que bater de porta em porta para conseguir uma coberta”, afirma.