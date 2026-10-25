O comércio de Jundiaí já se prepara para o Natal, uma das épocas mais importantes para as vendas do ano. Lojas do Centro começaram a organizar vitrines e abastecer as prateleiras com produtos natalinos. A expectativa de duas lojas de variedades ouvidas pela reportagem é de crescimento de até 30% nas vendas, com aumento da procura a partir de novembro. As lojas apostam em borboletas decorativas e árvores iluminadas.
Na loja de multicoisas onde trabalha Jennifer Regina Leite Monteiro, a organização começou há duas semanas. Por enquanto, as vendas se concentram em produtos procurados por comerciantes que já estão preparando a decoração dos estabelecimentos. A expectativa é de aumento do movimento a partir da segunda quinzena de novembro. Entre os produtos mais procurados estão festões, pisca-piscas e enfeites para árvores.
“A gente está organizando a loja aos poucos para deixar a decoração bonita e chamar a atenção dos clientes. Por enquanto, as vendas estão mais voltadas para quem já está preparando a decoração dos estabelecimentos. A nossa expectativa é que o movimento aumente cerca de 30% nas próximas semanas, principalmente com a aproximação do Natal”, diz Jennifer que lembra que as opções a partir de R$ 300.
Em outra loja de multicoisas do Centro, a organização dos produtos começou no início de outubro. A vendedora Daniela Ferreira de Lima afirma que o movimento ainda é tímido, mas a expectativa é de aumento de até 30% nas próximas semanas. "A procura ainda está começando, com pessoas comprando aos poucos. Como ainda estamos no início da temporada, esperamos que as vendas aumentem conforme o Natal se aproxima", diz Daniela.
Os pisca-piscas também estão entre os produtos que exigem reposição frequente. "O cliente sempre procura novidades, então precisamos trazer opções diferentes a cada ano. Também pesquisamos bastante os preços para oferecer valores competitivos em relação à internet", explica Daniela Ferreira de Lima. Segundo ela, os preços estão na mesma faixa do ano passado.
Consumidores antecipam as compras
A procura antecipada também permite comparar preços e planejar a decoração. A consumidora Renata Martins, começou a pesquisar uma árvore nova e enfeites para renovar a casa neste Natal. "Minha árvore já está comigo há alguns anos e achei que era hora de trocar. Gosto de montar a decoração cedo, então prefiro pesquisar com calma, comparar os preços e escolher tudo sem deixar para a última hora", conta.
O Natal costuma impulsionar as vendas de diferentes segmentos, especialmente os de presentes, roupas, brinquedos e decoração. A programação do Natal de 2026 também foi tema de reunião entre o Sincomercio, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Prefeitura de Jundiaí para discutir propostas de parceria para o período.