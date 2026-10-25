O comércio de Jundiaí já se prepara para o Natal, uma das épocas mais importantes para as vendas do ano. Lojas do Centro começaram a organizar vitrines e abastecer as prateleiras com produtos natalinos. A expectativa de duas lojas de variedades ouvidas pela reportagem é de crescimento de até 30% nas vendas, com aumento da procura a partir de novembro. As lojas apostam em borboletas decorativas e árvores iluminadas.

Na loja de multicoisas onde trabalha Jennifer Regina Leite Monteiro, a organização começou há duas semanas. Por enquanto, as vendas se concentram em produtos procurados por comerciantes que já estão preparando a decoração dos estabelecimentos. A expectativa é de aumento do movimento a partir da segunda quinzena de novembro. Entre os produtos mais procurados estão festões, pisca-piscas e enfeites para árvores.

“A gente está organizando a loja aos poucos para deixar a decoração bonita e chamar a atenção dos clientes. Por enquanto, as vendas estão mais voltadas para quem já está preparando a decoração dos estabelecimentos. A nossa expectativa é que o movimento aumente cerca de 30% nas próximas semanas, principalmente com a aproximação do Natal”, diz Jennifer que lembra que as opções a partir de R$ 300.