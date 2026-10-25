Jundiaí registrou 80 milímetros de chuva em 12 horas, entre a noite de sábado (24) e a madrugada deste domingo (25). O temporal provocou alagamentos, quedas de árvores, deslizamento de terra e interdições em diferentes pontos da cidade. Para orientar os motoristas, a Secretaria de Mobilidade e Transporte recomenda o uso do aplicativo Waze para consultar bloqueios, desvios e alternativas de trajeto.
Uma das ocorrências foi registrada na Avenida Antônio Frederico Ozanam, nas proximidades do Maxi Shopping, onde a força da água provocou erosão na margem do Rio Jundiaí e comprometeu uma faixa da via. O trecho foi interditado, e o trânsito está sendo desviado para garantir a segurança de motoristas e pedestres.
Segundo a Prefeitura, equipes municipais atuam em diferentes regiões para atender às ocorrências, avaliar áreas afetadas e realizar a desobstrução de vias.
Entre os registros estão um deslizamento de talude na Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro, no Terra Nova, e quedas de árvores na Vila Aparecida, no Jardim Santa Adelaide, na Vila Maringá, no Jardim Santa Gertrudes e na região do Mato Dentro. Na Avenida Clemente Rosa, na Vila Maringá, também houve comprometimento da rede elétrica.
Alagamentos foram registrados na Rua Secundino Veiga, no Centro, e na região do bairro Champirra. Outro ponto de atenção fica nas proximidades do Rio Jundiaí, na região da Unip.
O temporal também provocou danos em imóveis residenciais. No Jardim Tamoio, uma família precisou deixar a casa após o destelhamento do imóvel e foi encaminhada para a residência de vizinhos, com acompanhamento da assistência social.
Duas mulheres morreram durante o temporal
Entre as ocorrências mais graves está a morte de duas mulheres na madrugada deste domingo (25). Elas estavam no Clube Uirapuru e foram arrastadas pela correnteza ao tentar atravessar uma rua após deixarem o local.
Uma das vítimas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. A segunda foi encontrada no córrego Bonifácio, presa entre pedras, a cerca de 250 metros do clube.
Defesa Civil alerta para riscos
De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva e o encharcamento do solo contribuíram para ocorrências de deslizamento e outros danos.
A orientação é não atravessar ruas alagadas nem tentar passar por áreas com correnteza. A população também deve manter distância de encostas, margens de rios, árvores com risco de queda, postes danificados e fios caídos.
A força-tarefa da Prefeitura continua mobilizada para atender às ocorrências e reduzir os riscos à população.
Serviço:
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Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
Guarda Municipal: 153
Polícia Militar: 190
SAMU: 192