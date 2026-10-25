Jundiaí registrou 80 milímetros de chuva em 12 horas, entre a noite de sábado (24) e a madrugada deste domingo (25). O temporal provocou alagamentos, quedas de árvores, deslizamento de terra e interdições em diferentes pontos da cidade. Para orientar os motoristas, a Secretaria de Mobilidade e Transporte recomenda o uso do aplicativo Waze para consultar bloqueios, desvios e alternativas de trajeto.

Uma das ocorrências foi registrada na Avenida Antônio Frederico Ozanam, nas proximidades do Maxi Shopping, onde a força da água provocou erosão na margem do Rio Jundiaí e comprometeu uma faixa da via. O trecho foi interditado, e o trânsito está sendo desviado para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Segundo a Prefeitura, equipes municipais atuam em diferentes regiões para atender às ocorrências, avaliar áreas afetadas e realizar a desobstrução de vias.