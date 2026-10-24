24 de outubro de 2026
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DIVISÃO FLORESTAL

Quatro gambás foram resgatados e soltos em mata nativa

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Foram recolhidos no jardim da residência e, em seguida, soltos em uma área de mata nativa
Foram recolhidos no jardim da residência e, em seguida, soltos em uma área de mata nativa

Quatro gambás foram resgatados pela Divisão Florestal da Guarda Municipal após serem encontrados no forro de uma residência. A ocorrência mobilizou os agentes depois que uma família percebeu barulhos no local e identificou a presença dos animais.

Segundo as informações, os moradores ficaram assustados com a situação e acionaram a Guarda Municipal.

As equipes montaram uma armadilha para capturar os animais com segurança. Após o resgate, os quatro gambás foram recolhidos no jardim da residência e, em seguida, soltos em uma área de mata nativa.

A ocorrência foi atendida pelos guardas municipais De Paula, Ribeiro e Albanez, da Divisão Florestal, com a viatura 10031.

A ação permitiu a retirada dos animais da residência e o retorno deles ao habitat natural.

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