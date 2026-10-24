Quatro gambás foram resgatados pela Divisão Florestal da Guarda Municipal após serem encontrados no forro de uma residência. A ocorrência mobilizou os agentes depois que uma família percebeu barulhos no local e identificou a presença dos animais.

Segundo as informações, os moradores ficaram assustados com a situação e acionaram a Guarda Municipal.

As equipes montaram uma armadilha para capturar os animais com segurança. Após o resgate, os quatro gambás foram recolhidos no jardim da residência e, em seguida, soltos em uma área de mata nativa.