A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (ABRAPEC), unidade de Jundiaí, realiza a atividade “Cuidando da Horta”, que utiliza o cultivo de plantas e hortaliças como forma de apoio ao bem-estar físico e emocional de pessoas em tratamento oncológico.

A iniciativa reúne assistidos cadastrados na entidade em atividades de plantio, cultivo e manutenção da horta. A proposta é oferecer momentos de relaxamento e convivência, complementando o acompanhamento assistencial oferecido pela instituição.

O contato com a terra e o cuidado com as plantas podem contribuir para a coordenação motora, a autoestima e a redução do estresse e da ansiedade. A atividade também favorece a socialização e proporciona aos participantes momentos de interação durante o tratamento.