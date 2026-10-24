A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (ABRAPEC), unidade de Jundiaí, realiza a atividade “Cuidando da Horta”, que utiliza o cultivo de plantas e hortaliças como forma de apoio ao bem-estar físico e emocional de pessoas em tratamento oncológico.
A iniciativa reúne assistidos cadastrados na entidade em atividades de plantio, cultivo e manutenção da horta. A proposta é oferecer momentos de relaxamento e convivência, complementando o acompanhamento assistencial oferecido pela instituição.
O contato com a terra e o cuidado com as plantas podem contribuir para a coordenação motora, a autoestima e a redução do estresse e da ansiedade. A atividade também favorece a socialização e proporciona aos participantes momentos de interação durante o tratamento.
A ação integra as iniciativas de acolhimento da ABRAPEC, que busca contribuir para a qualidade de vida dos pacientes com câncer por meio de atividades de apoio e convivência.
Serviço
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Local: ABRAPEC – Unidade Jundiaí
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Endereço: Rua Zacarias de Góes, 187, Centro, Jundiaí (SP)
Telefone: (11) 3379-3352
E-mail: socialjundiai@abrapec.org