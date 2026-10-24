Duas empresas estarão no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí nos dias 26 e 27 de outubro para recrutar profissionais para seus quadros de funcionários. As seleções, realizadas em parceria com a Total Express e a Dexco, somam 130 oportunidades de emprego, com salários de até R$ 2.520 e vagas que não exigem experiência profissional anterior.

Na segunda-feira (26), a Total Express disponibilizará 100 vagas para auxiliar de operações. Podem participar homens e mulheres com idade entre 18 e 60 anos, ensino fundamental completo e residência em Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha ou Francisco Morato. O salário é de R$ 1.957, com benefícios como restaurante no local, vale-transporte, transporte fretado, seguro de vida, participação nos lucros e resultados (PLR) e frequência premiada.

Já na terça-feira (27), a Dexco realizará seleção para 30 vagas de auxiliar de produção, destinadas a homens com 18 anos ou mais, ensino fundamental completo e residência em Jundiaí, Várzea Paulista ou Campo Limpo Paulista. A remuneração é de R$ 2.520, acompanhada de benefícios como assistência médica e odontológica, vale-alimentação, refeitório, transporte, seguro de vida e previdência privada, além de programas de desenvolvimento profissional e bem-estar. É necessário ter disponibilidade total de horário, pois as oportunidades estão distribuídas entre diferentes setores e turnos.