Os deputados eleitos do PL, Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza, (estadual) percorreram nesta semana Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Itatiba, Jarinu, Louveira e Campinas para agradecer o apoio recebido nas eleições e levantar demandas dos municípios. As reuniões com lideranças locais identificaram prioridades nas áreas de saúde, infraestrutura, assistência social e segurança. “Cada cidade tem sua demanda concreta, e é isso que vamos levar para Brasília”, afirmou Luiz Fernando. Os dois parlamentares, que assumem os mandatos em 1º de fevereiro de 2027, pretendem buscar recursos e articular soluções com os governos estadual e federal.
Mobilidade regional em pauta
O presidente da Câmara de Itatiba e do Parlamento Regional Intermunicipal, David Buenno (Solidariedade), participou de reunião na Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para discutir demandas de mobilidade urbana. Também esteve presente o presidente da Câmara de Várzea Paulista, Eliseu Notário (PL). O Parlamento reúne os sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí e Itatiba. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo com o órgão estadual e buscar soluções para problemas de transporte que afetam a população. Segundo Buenno, a atuação conjunta busca avançar nas demandas dos municípios e melhorar a qualidade de vida dos moradores.
Agenda do deputado
A agenda desta semana do deputado estadual eleito Danilo Joan (PSD), que recebeu mais de 182 mil votos, foi marcada por articulações políticas. Danilo participou de reunião com o deputado reeleito Maurício Neves e integrantes da bancada do Progressistas para alinhar os trabalhos parlamentares de 2027 e reforçar o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. Anteriormente, o parlamentar eleito participou de uma recepção na Alesp, promovida pelo presidente da Casa, André do Prado (PL). Os encontros fazem parte das articulações para o início do mandato e da construção de uma agenda de atuação no Estado.
TSE descarta fiscalização
O ministro André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reiterou nesta sexta-feira (23) que Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) podem divulgar seus sigilos bancários, fiscais e telefônicos sem intervenção judicial. Segundo o magistrado, não cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar o cumprimento de desafios políticos entre candidatos. As campanhas apresentaram autorizações para abertura dos dados, mas as informações ainda não foram divulgadas. Mendonça ressaltou que a publicação voluntária dos documentos não substitui investigações oficiais. A disputa sobre os sigilos começou após um desafio feito por Lula durante debate eleitoral.
Cansaço eleitoral
Tem muita gente contando os dias para o fim do segundo turno. E não é apenas pela expectativa do resultado, mas pelo desgaste provocado por discussões, intrigas e até brigas entre familiares e amigos. Nos bastidores, a avaliação é de que esta eleição ficará marcada pela intolerância, pelos ataques entre candidatos, assessores e apoiadores. Propostas? Para muitos, ficaram em segundo plano diante de acusações, escândalos e defesas. Certos ou errados, cada lado sustenta sua versão. Resta saber se, depois das urnas, as relações voltarão ao normal. Afinal, a eleição termina no domingo, mas as desavenças podem durar muito mais.