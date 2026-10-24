Os deputados eleitos do PL, Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza, (estadual) percorreram nesta semana Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Itatiba, Jarinu, Louveira e Campinas para agradecer o apoio recebido nas eleições e levantar demandas dos municípios. As reuniões com lideranças locais identificaram prioridades nas áreas de saúde, infraestrutura, assistência social e segurança. “Cada cidade tem sua demanda concreta, e é isso que vamos levar para Brasília”, afirmou Luiz Fernando. Os dois parlamentares, que assumem os mandatos em 1º de fevereiro de 2027, pretendem buscar recursos e articular soluções com os governos estadual e federal.

Mobilidade regional em pauta

O presidente da Câmara de Itatiba e do Parlamento Regional Intermunicipal, David Buenno (Solidariedade), participou de reunião na Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para discutir demandas de mobilidade urbana. Também esteve presente o presidente da Câmara de Várzea Paulista, Eliseu Notário (PL). O Parlamento reúne os sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí e Itatiba. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo com o órgão estadual e buscar soluções para problemas de transporte que afetam a população. Segundo Buenno, a atuação conjunta busca avançar nas demandas dos municípios e melhorar a qualidade de vida dos moradores.