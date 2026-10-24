A um dia do segundo turno da eleição presidencial, marcado para este domingo (25), Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada na sexta-feira (23), mostra uma disputa apertada e sem vantagem estatisticamente conclusiva. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que coloca os dois candidatos em empate técnico.

Na comparação com a rodada anterior, Flávio recuou 0,7 ponto percentual entre os votos válidos, enquanto Lula avançou na mesma proporção. Na semana passada, o senador registrava 51,2% e o presidente, 48,8%. Votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos.

Na pesquisa estimulada, quando os entrevistados recebem os nomes dos candidatos, Flávio manteve 48% das intenções de voto e Lula chegou a 47%, um ponto acima do levantamento anterior. Brancos e nulos somaram 3%, enquanto 2% não souberam responder ou preferiram não fazê-lo.