A um dia do segundo turno da eleição presidencial, marcado para este domingo (25), Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada na sexta-feira (23), mostra uma disputa apertada e sem vantagem estatisticamente conclusiva. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que coloca os dois candidatos em empate técnico.
Na comparação com a rodada anterior, Flávio recuou 0,7 ponto percentual entre os votos válidos, enquanto Lula avançou na mesma proporção. Na semana passada, o senador registrava 51,2% e o presidente, 48,8%. Votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos.
Na pesquisa estimulada, quando os entrevistados recebem os nomes dos candidatos, Flávio manteve 48% das intenções de voto e Lula chegou a 47%, um ponto acima do levantamento anterior. Brancos e nulos somaram 3%, enquanto 2% não souberam responder ou preferiram não fazê-lo.
Já na modalidade espontânea, em que os nomes não são apresentados, o senador permaneceu com 47%. Lula passou de 44% para 46%. Nesse recorte, brancos e nulos representam 3% e os que não responderam, 4%.
Pesquisa é retrato do momento
O cientista social Samuel Vidilli, que atuou por 15 anos com pesquisas de mercado e de opinião, inclusive eleitorais, quantitativas e qualitativas, recomenda cautela diante de projeções sobre o vencedor. “A situação é totalmente indefinida, mas, pelos números que a gente vê, pela votação que o Flávio teve e pela própria pesquisa, existe uma propensão”, afirma. “Pesquisa é uma foto do momento”, explica. Segundo ele, assim como uma fotografia registra apenas um instante, a intenção de voto pode se alterar entre a entrevista e a ida às urnas.
Questionado sobre surpresas no domingo, Vidilli pondera: "Política, assim como a pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, não é uma ciência exata”. Para o especialista, o componente humano torna a disputa menos previsível do que os percentuais isolados podem sugerir.
Comparecimento e rejeição
A Ipespe/Abrapel também investigou a disposição dos entrevistados de comparecer às urnas. Ao atribuir notas de zero a dez para a chance de votar, 91% escolheram dez, a possibilidade máxima. Entre esses eleitores, Flávio soma 51,5% dos votos válidos e Lula, 48,5%. Na rodada anterior, os índices eram de 52,2% e 47,8%, respectivamente.
Nesse mesmo grupo, considerando o total das intenções de voto, Flávio aparece com 50% e Lula com 47%. Brancos e nulos são 2%, e 1% não respondeu.
Outro indicador acompanhado pelos institutos é a rejeição. Os entrevistados foram questionados sobre os candidatos em quem votariam com certeza, aqueles em quem poderiam votar e os que descartariam completamente. O indicador ajuda a dimensionar as resistências enfrentadas pelas campanhas. A parcela dos entrevistados que afirma não votar de jeito nenhum em Flávio passou de 47% para 48%. No caso de Lula, o índice ficou estável em 47%. A proximidade também nesse quesito evidencia as dificuldades de ambos para ampliar o apoio entre eleitores resistentes às suas candidaturas.
O levantamento ouviu, por telefone, 1.500 eleitores de 16 anos ou mais entre 20 e 22 de outubro. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04350/2026, a pesquisa informa nível de confiança de 95%.
No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos válidos e Lula, 45,16%. Já o Datafolha divulgado na quinta-feira (22) apontou 50% para cada um nos votos válidos, mais um sinal de equilíbrio na disputa.
Com o país prestes a voltar às urnas, a eleição entra nas últimas horas sem favorito estatisticamente definido na pesquisa Ipespe/Abrapel. Para Vidilli, a cautela continua necessária: “Podemos ter surpresas? Sim”.