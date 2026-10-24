A Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF) abriu nesta sexta-feira (23) as inscrições para o vestibular do curso de Educação Física. Os interessados têm até o dia 10 de dezembro para se inscrever pelo site oficial da instituição, www.esef.br.

A taxa de inscrição é de R$ 35. As informações completas sobre o processo seletivo estão disponíveis na edição 5892 da Imprensa Oficial do Município, na página 66.

A prova será realizada no dia 13 de dezembro, às 9h, na sede da ESEF, localizada no Centro Esportivo Nicolino de Luca, conhecido como Bolão, no bairro Anhangabaú, em Jundiaí. O endereço é Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/nº.