25 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

ESEF abre inscrições para vestibular até o dia 10 de dezembro

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jundiaí
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Os interessados têm até o dia 10 de dezembro para se inscrever pelo site oficial da instituição
Os interessados têm até o dia 10 de dezembro para se inscrever pelo site oficial da instituição

A Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF) abriu nesta sexta-feira (23) as inscrições para o vestibular do curso de Educação Física. Os interessados têm até o dia 10 de dezembro para se inscrever pelo site oficial da instituição, www.esef.br.

A taxa de inscrição é de R$ 35. As informações completas sobre o processo seletivo estão disponíveis na edição 5892 da Imprensa Oficial do Município, na página 66.

A prova será realizada no dia 13 de dezembro, às 9h, na sede da ESEF, localizada no Centro Esportivo Nicolino de Luca, conhecido como Bolão, no bairro Anhangabaú, em Jundiaí. O endereço é Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/nº.

Os candidatos aprovados poderão realizar a matrícula entre os dias 18 de dezembro de 2026 e 11 de janeiro de 2027.

Serviço

  • Inscrições: até 10 de dezembro

Taxa: R$ 35

  • Data da prova: 13 de dezembro, às 9h

  • Local: ESEF – Centro Esportivo Nicolino de Luca (Bolão), Anhangabaú, Jundiaí

  • Inscrições: www.esef.br

  • Edital: Imprensa Oficial de Jundiaí – edição 5892, página 66

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