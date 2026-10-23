Jundiaí ocupa a primeira posição no ranking nacional de sustentabilidade entre os municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes. A cidade também aparece em segundo lugar entre os municípios com população de 100 mil a 500 mil habitantes, atrás apenas de São Caetano do Sul.
Os dados são da edição de 2026 do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), divulgada pelo Instituto Cidades Sustentáveis. Jundiaí alcançou 62,16 pontos e também ocupa a primeira colocação entre os municípios signatários do Programa Cidades Sustentáveis (PCS).
O índice avalia o desempenho das cidades brasileiras em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelecem metas para áreas como combate à pobreza, preservação ambiental, saúde, educação e desenvolvimento econômico.
De acordo com o levantamento, Jundiaí alcançou 41 metas dos ODS no último ano. Entre os indicadores de destaque estão saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, energia limpa, trabalho decente, consumo responsável e proteção da vida terrestre e aquática.
Posição no ranking estadual e nacional
Considerando os 5.570 municípios brasileiros, independentemente do tamanho da população, Jundiaí ocupa a 96ª posição no ranking geral. No estado de São Paulo, que reúne 645 municípios, a cidade aparece em 71º lugar.
Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, o resultado está relacionado ao compromisso da administração municipal com o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população.
Entre as medidas adotadas pela Prefeitura está o Decreto nº 36.360, de 11 de junho de 2026, que suspendeu por 180 dias a aprovação de novos empreendimentos imobiliários. A medida atende a uma recomendação do Ministério Público e busca avaliar a capacidade da infraestrutura municipal diante do crescimento urbano. As obras em andamento e os projetos já aprovados não são afetados pelo decreto.
O secretário municipal de Governo, Abner Andrade, também destacou a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no planejamento da cidade. Segundo ele, a priorização dessas metas está prevista no Plano Plurianual (PPA) de 2026 a 2029.
O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades busca acompanhar os avanços e os desafios dos municípios brasileiros no cumprimento da Agenda 2030 da ONU, que reúne metas para promover o desenvolvimento sustentável até o fim da década.