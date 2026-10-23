Jundiaí ocupa a primeira posição no ranking nacional de sustentabilidade entre os municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes. A cidade também aparece em segundo lugar entre os municípios com população de 100 mil a 500 mil habitantes, atrás apenas de São Caetano do Sul.

Os dados são da edição de 2026 do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), divulgada pelo Instituto Cidades Sustentáveis. Jundiaí alcançou 62,16 pontos e também ocupa a primeira colocação entre os municípios signatários do Programa Cidades Sustentáveis (PCS).

O índice avalia o desempenho das cidades brasileiras em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelecem metas para áreas como combate à pobreza, preservação ambiental, saúde, educação e desenvolvimento econômico.