Jundiaí lidera o ranking de mortalidade no trânsito entre as 25 maiores cidades do estado de São Paulo, com taxa de 15,79 mortes por 100 mil habitantes. Os dados são de um levantamento do Infosiga, sistema do Governo do Estado, que considera o período de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Ao longo dos 12 meses analisados, o município registrou 73 mortes em acidentes de trânsito, ocupando a primeira posição da lista. Taubaté aparece em segundo lugar, com taxa de 15,63 e 50 óbitos, seguida por São Bernardo do Campo, que contabilizou 121 mortes e taxa de 14,48.
Na sequência, Praia Grande ocupa a quarta colocação, com 49 mortes e taxa de 13,35, enquanto São José do Rio Preto aparece em quinto lugar, com 66 óbitos e taxa de 13,17.
O levantamento também aponta diferenças entre os municípios na comparação dos dados de janeiro a setembro de 2026. Em Taubaté, foram registradas 40 mortes no trânsito, contra 36 no mesmo período de 2025, um aumento de 11,1%. Já São José dos Campos contabilizou 58 óbitos neste ano, ante 61 no ano anterior, uma redução de 4,9%.
No ranking das 25 maiores cidades paulistas, São José dos Campos ocupa a 16ª posição, com 73 mortes nos últimos 12 meses e taxa de 10,1 por 100 mil habitantes. Carapicuíba apresenta a menor taxa da lista, com 6,32 mortes por 100 mil habitantes e 25 óbitos registrados.
Os números reforçam o alerta sobre a violência no trânsito paulista, especialmente em Jundiaí, que aparece no topo do ranking estadual de mortalidade viária no período analisado.