Jundiaí lidera o ranking de mortalidade no trânsito entre as 25 maiores cidades do estado de São Paulo, com taxa de 15,79 mortes por 100 mil habitantes. Os dados são de um levantamento do Infosiga, sistema do Governo do Estado, que considera o período de outubro de 2025 a setembro de 2026.

Ao longo dos 12 meses analisados, o município registrou 73 mortes em acidentes de trânsito, ocupando a primeira posição da lista. Taubaté aparece em segundo lugar, com taxa de 15,63 e 50 óbitos, seguida por São Bernardo do Campo, que contabilizou 121 mortes e taxa de 14,48.

Na sequência, Praia Grande ocupa a quarta colocação, com 49 mortes e taxa de 13,35, enquanto São José do Rio Preto aparece em quinto lugar, com 66 óbitos e taxa de 13,17.