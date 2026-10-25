Bruxas, vampiros, fantasmas e outras criaturas sobrenaturais continuam povoando livros, filmes e séries, enquanto histórias de terror e suspense exploram medos cada vez mais próximos da realidade. Entre o fascínio pelo desconhecido e a vontade de sentir medo sem correr riscos, esses universos oferecem mais do que sustos: também provocam reflexões sobre relações humanas, preconceito e comportamento. A variedade de narrativas, a circulação de recomendações nas redes sociais e a oferta de produções nas plataformas digitais ajudam a aproximar esses gêneros de diferentes públicos. Para quem acompanha esse universo, o atrativo está tanto na possibilidade de escapar do cotidiano quanto na oportunidade de encontrar, na ficção, situações que despertam identificação.
A publicitária Camila Zuim, de 36 anos, consome obras de terror e suspense há bastante tempo e percebe uma presença cada vez maior do gênero no entretenimento. Ela relaciona esse movimento à produção de novos títulos, aos remakes e à maior circulação de indicações entre leitores e espectadores. “Percebo uma movimentação da indústria em investir mais no gênero do terror, inclusive nos livros e nos livros nacionais, algo que era bem menor há alguns anos. Isso acaba chegando a mais pessoas hoje com as redes sociais, streamings e indicações de amigos ou influencers do gênero”, afirma. Para ela, a popularização do Halloween no Brasil também é um sinal de que o interesse pela temática vem ganhando espaço na cultura.
O halloween tem se tornado cada vez mais popular, com festas, fantasias e doces
Medo controlado
O prazer de sentir medo, porém, tem características próprias. Para Camila, parte do fascínio está na possibilidade de mergulhar em situações extremas sem enfrentar suas consequências na vida real. “Eu acredito que seja o tal do medo controlado, ficar imerso e vivenciar aquela situação como se estivesse lá, porém sabendo que, ao final, você consegue desligar o filme ou acabar o livro ileso, sem realmente sofrer as consequências ou o mesmo destino dos personagens”, explica. A curiosidade sobre a morte, a vida após ela e aquilo que permanece desconhecido também ajudam a compreender o interesse por histórias que desafiam os limites do que é familiar.
Entre os elementos mais recorrentes desse imaginário estão as bruxas, personagens que atravessaram gerações e ganharam diferentes interpretações na cultura pop. Se antes eram frequentemente retratadas como vilãs perigosas, hoje também protagonizam histórias sobre autonomia, conhecimento e poder. A escritora Denise Flaibam, formada em História e autora de mais de 15 publicações, acredita que a mistura entre cotidiano e elementos fantásticos é uma das razões para o apelo dessas narrativas. “Eu acho que o fantástico sempre vai criar esse fascínio sobre a gente, independentemente de ser um fantástico que nos leva até outros universos ou um que está andando pelas nossas ruas. Histórias do cotidiano são muito queridas e, se você adiciona um toque de magia e outro de caos nelas, acabam trazendo um charme a mais.”
Em seu livro, Denise traz o protagonismo de uma bruxa negra e bissexual
Nova visão sobre a mulher
Para Denise, a transformação das bruxas na ficção também revela mudanças na maneira de representar as mulheres. Em vez de ocupar apenas o papel de ameaça ou antagonista, essas personagens aparecem como protagonistas de suas próprias jornadas, com desejos, contradições e capacidade de tomar decisões. A magia, nesse contexto, pode simbolizar liberdade, identidade e independência, além de questionar estereótipos antigos. “A questão com a bruxaria sempre falou sobre o poder nas mãos das mulheres. Por muito tempo, tentou-se criar essa ideia de que bruxas são más, as vilãs, as perseguidoras de princesas, quando, na verdade, as bruxas sempre estiveram entre nós. E sempre estarão”, diz a escritora. Ao colocar essas figuras no centro das histórias, a fantasia também abre espaço para discutir quem pode exercer poder, desafiar regras e ser reconhecido como herói.
Esses temas estão presentes em Uma Maldição para Samantha, romance de fantasia publicado pela Plataforma21 e primeira obra solo de Denise. A personagem surgiu durante um período difícil para a escritora, marcado por um processo de luto, e acabou ajudando-a a retomar a escrita. “Ela é uma personagem que diverge do comum na sociedade bruxa, e por isso eu quis trazer a representação de uma mulher que precisa enfrentar muito mais dificuldades na sociedade comum do que uma pessoa branca. Queria que outras garotas e mulheres como ela se vissem representadas nesse brilhantismo da Samantha, na certeza de que são poderosas e incríveis e merecem ser reconhecidas por tudo de que são capazes”, conta Denise.
Se a fantasia permite explorar o extraordinário, o terror e o suspense também encontram força em situações que poderiam acontecer fora da ficção. Camila observa que parte das produções recentes se aproxima de experiências reais, especialmente ao abordar crimes, relações abusivas e comportamentos extremos. Documentários de true crime e histórias inspiradas em casos reais despertam curiosidade justamente por colocarem o público diante de acontecimentos que não dependem de criaturas sobrenaturais para causar medo. “Noto também uma tendência a parar de retratar mulheres sempre como vítimas e trazerem personagens mais espertas e que vencem no final”, observa. Nesse cenário, o desconforto não vem somente do que é impossível, mas também do reconhecimento de situações presentes na sociedade.
A identificação com os personagens ajuda a prolongar o efeito dessas histórias para além da tela ou das páginas. Camila cita obras que exploram relações tóxicas e ciúme, além de adaptações de livros de Raphael Montes, como exemplos de narrativas que provocam conversas por retratarem comportamentos reconhecíveis. “Eu acho que o que gera bastante engajamento é uma história que as pessoas possam recomendar e discutir depois, falar sobre seu ponto de vista, seu sentimento em relação a isso ou até mesmo relatar situações parecidas que vivenciaram, se for algo mais próximo da realidade.”
Essa ligação entre fantasia e realidade também está no centro do trabalho de Denise. Para a escritora, criaturas mágicas, maldições e aventuras extraordinárias podem servir como metáforas para os dilemas enfrentados por pessoas comuns. “A fantasia é mais divertida quando conseguimos fazer paralelos com a realidade. Enquanto uma personagem está enfrentando o dragão, ela também está lidando com os dilemas da idade. Enquanto uma personagem está atravessando um pesadelo, os medos dela ressoam com os medos de uma adolescente comum.”
Entre o medo controlado, o mistério e a magia, o terror e a fantasia oferecem diferentes caminhos para explorar emoções humanas. Talvez seja justamente essa combinação que mantenha esses universos tão presentes: mesmo quando as histórias parecem distantes do mundo real, os sentimentos que movem seus personagens continuam próximos dos nossos.