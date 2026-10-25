Para Denise, a transformação das bruxas na ficção também revela mudanças na maneira de representar as mulheres. Em vez de ocupar apenas o papel de ameaça ou antagonista, essas personagens aparecem como protagonistas de suas próprias jornadas, com desejos, contradições e capacidade de tomar decisões. A magia, nesse contexto, pode simbolizar liberdade, identidade e independência, além de questionar estereótipos antigos. “A questão com a bruxaria sempre falou sobre o poder nas mãos das mulheres. Por muito tempo, tentou-se criar essa ideia de que bruxas são más, as vilãs, as perseguidoras de princesas, quando, na verdade, as bruxas sempre estiveram entre nós. E sempre estarão”, diz a escritora. Ao colocar essas figuras no centro das histórias, a fantasia também abre espaço para discutir quem pode exercer poder, desafiar regras e ser reconhecido como herói.

Esses temas estão presentes em Uma Maldição para Samantha, romance de fantasia publicado pela Plataforma21 e primeira obra solo de Denise. A personagem surgiu durante um período difícil para a escritora, marcado por um processo de luto, e acabou ajudando-a a retomar a escrita. “Ela é uma personagem que diverge do comum na sociedade bruxa, e por isso eu quis trazer a representação de uma mulher que precisa enfrentar muito mais dificuldades na sociedade comum do que uma pessoa branca. Queria que outras garotas e mulheres como ela se vissem representadas nesse brilhantismo da Samantha, na certeza de que são poderosas e incríveis e merecem ser reconhecidas por tudo de que são capazes”, conta Denise.

Se a fantasia permite explorar o extraordinário, o terror e o suspense também encontram força em situações que poderiam acontecer fora da ficção. Camila observa que parte das produções recentes se aproxima de experiências reais, especialmente ao abordar crimes, relações abusivas e comportamentos extremos. Documentários de true crime e histórias inspiradas em casos reais despertam curiosidade justamente por colocarem o público diante de acontecimentos que não dependem de criaturas sobrenaturais para causar medo. “Noto também uma tendência a parar de retratar mulheres sempre como vítimas e trazerem personagens mais espertas e que vencem no final”, observa. Nesse cenário, o desconforto não vem somente do que é impossível, mas também do reconhecimento de situações presentes na sociedade.