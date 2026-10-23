A Motiva Autoban realizará, na madrugada de sábado (24) para domingo (25), mais uma megaoperação de manutenção e conservação na rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Para a execução simultânea dos serviços, será necessária a interdição total da pista Sul (sentido Capital) entre o km 46 e o km 13, no trecho entre Jundiaí e São Paulo.
A operação ocorrerá das 23h de sábado às 6h de domingo, período em que todo o tráfego será desviado para a rodovia Anhanguera (SP-330), que estará devidamente sinalizada para receber o fluxo de veículos.
As equipes operacionais estarão no trecho para a realização de diversos serviços de manutenção e conservação ao longo da rodovia, com o objetivo de preservar as condições de segurança e conforto aos clientes.
Pontos de bloqueio
- Acesso à pista Sul da rodovia dos Bandeirantes, de Jundiaí para São Paulo;
- Dispositivo de retorno no km 46, da pista Norte para a pista Sul;
- Dispositivo de retorno no km 37, da pista Norte para a pista Sul;
- Acesso à pista Sul da rodovia dos Bandeirantes pela pista interna e pela pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021);
- Acesso ao posto de serviço no km 44;
- Acesso ao posto de serviço no km 38;
- Acesso ao posto de serviço no km 22+300;
- Dispositivo de retorno no km 16, da pista Norte para a pista Sul.
Rotas alternativas
- Motoristas que pretendem acessar o Rodoanel Mário Covas no sentido Interior-Capital deverão utilizar o dispositivo localizado no km 49 da rodovia Anhanguera e seguir até o km 22.
- Usuários que estiverem no Rodoanel Mário Covas com destino à Marginal Tietê deverão acessar o dispositivo do km 21 da rodovia Anhanguera e seguir até o km 12.
A concessionária orienta que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e, se possível, evitem a região durante o período da interdição.
Também é importante destacar que os clientes que estiverem estacionados nos postos de serviço localizados no trecho interditado da rodovia dos Bandeirantes não poderão acessar a SP-348 enquanto durar a operação.
O cronograma poderá sofrer alterações em razão de condições climáticas ou operacionais.
"Após a realização da megaoperação no sentido interior, damos sequência ao nosso programa de conservação com a intervenção no sentido capital da rodovia dos Bandeirantes. A operação reúne diversas frentes de trabalho para melhorias no pavimento, sistemas de drenagem, sinalização e demais elementos da infraestrutura rodoviária, reforçando nosso compromisso com a segurança viária e a qualidade da viagem dos nossos clientes", destaca a coordenadora de conservação da Motiva Autoban, Letícia Ferreira da Silva.
Tráfego livre no domingo
A Motiva Autoban informa que, no domingo, dia do segundo turno das eleições, não realizará obras programadas que exijam fechamento parcial de faixas ou que possam provocar impactos relevantes na fluidez do tráfego do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A medida busca garantir as melhores condições de deslocamento dos motoristas que precisarão se dirigir aos locais de votação. Procedimento semelhante é adotado pela concessionária em períodos de maior movimentação, como saídas e retornos de feriados prolongados.
A operação da rodovia, entretanto, seguirá normalmente. Permanecerão disponíveis os atendimentos aos clientes, incluindo inspeção de tráfego, socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar e demais serviços operacionais previstos pela Motiva Autoban.
Intervenções emergenciais poderão ser realizadas quando forem indispensáveis à segurança viária ou à preservação da infraestrutura. Nesses casos, a concessionária adotará as medidas necessárias para reduzir os impactos no trânsito e informará previamente por meio de seus canais digitais.