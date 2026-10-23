A Motiva Autoban realizará, na madrugada de sábado (24) para domingo (25), mais uma megaoperação de manutenção e conservação na rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Para a execução simultânea dos serviços, será necessária a interdição total da pista Sul (sentido Capital) entre o km 46 e o km 13, no trecho entre Jundiaí e São Paulo.

A operação ocorrerá das 23h de sábado às 6h de domingo, período em que todo o tráfego será desviado para a rodovia Anhanguera (SP-330), que estará devidamente sinalizada para receber o fluxo de veículos.

As equipes operacionais estarão no trecho para a realização de diversos serviços de manutenção e conservação ao longo da rodovia, com o objetivo de preservar as condições de segurança e conforto aos clientes.

Pontos de bloqueio

Acesso à pista Sul da rodovia dos Bandeirantes, de Jundiaí para São Paulo;

Dispositivo de retorno no km 46, da pista Norte para a pista Sul;

Dispositivo de retorno no km 37, da pista Norte para a pista Sul;

Acesso à pista Sul da rodovia dos Bandeirantes pela pista interna e pela pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021);

Acesso ao posto de serviço no km 44;

Acesso ao posto de serviço no km 38;

Acesso ao posto de serviço no km 22+300;

Dispositivo de retorno no km 16, da pista Norte para a pista Sul.

Rotas alternativas