As denúncias de violência contra pessoas LGBT+ em Jundiaí aumentaram nos últimos anos e, em 2026, de janeiro a 13 de agosto, já ultrapassaram o total registrado durante todo o ano passado. Neste ano, foram contabilizadas 31 denúncias, relacionadas a 183 violações, segundo dados do Painel Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal.
Em 2026, embora os dados contemplem o ano em curso, o número de denúncias já é 34,8% superior ao de todo o ano de 2025. As violações também superaram o total do ano passado, com aumento de 36,6%, de 134 para 183. O número de violações é maior do que o de denúncia porque cada denúncia pode contemplar mais de uma violação.
Em todo o ano de 2025, o município registrou 23 denúncias e 134 violações. Em 2024, foram 16 denúncias e 72 violações. Já em 2023, o painel contabilizou nove denúncias, correspondentes a 43 violações. A comparação entre os anos completos mostra uma tendência de crescimento dos registros. De 2023 para 2024, o número de denúncias aumentou 77,8%. Entre 2024 e 2025, a alta foi de 43,8%. Ao comparar 2023 com 2025, o crescimento acumulado foi de 155,6%.
Os números, entretanto, representam apenas registros feitos via Disque 100, que é canal de denúncia existente. Há outros canais e órgãos que podem registrar denúncias de violações, como a própria polícia.
Adolescentes
Considerando apenas os dados de 2026, a participação de pré-adolescentes e adolescentes entre as vítimas é significativa. Das 31 denúncias de violência contra pessoas LGBT+ registradas até 13 de agosto em Jundiaí, 16 envolviam vítimas de 12 a 16 anos. Esses 16 registros corresponderam a 101 violações. Entre este grupo há 51,6% das denúncias e 55,2% das violações contabilizadas no período.
E uma parte considerável dessas violações acontece dentro de casa. Deste total de 16 denúncias, nove, relacionadas a 55 violações, apontaram a mãe na relação entre suspeito e vítima. O número é muito maior do que o de 2025, que, em todo o ano, teve registro de duas denúncias relacionadas a vítimas de 16 e 17 anos, que corresponderam a 11 violações. Em apenas um dos casos a figura materna foi apontada na relação suspeito e vítima.
Aumento entre grupos monitorados
Considerando os grupos vulneráveis a violações monitorados pelo Disque 100, as pessoas LGBT+ foram as que tiveram a maior alta de denúncias entre 2023 e 2025 em Jundiaí: 155,6%. Veja abaixo o comparativo:
- Pessoas LGBT+
2023: 9 denúncias
2025: 23 denúncias
Variação: +155,6%
- Mulheres
2023: 212 denúncias
2025: 118 denúncias
Variação: −44,3%
- Crianças e adolescentes
2023: 545 denúncias
2025: 746 denúncias
Variação: +36,9%
- Pessoas idosas
2023: 415 denúncias
2025: 498 denúncias
Variação: +20,0%
- Cidadãos, famílias ou comunidades
2023: 66 denúncias
2025: 124 denúncias
Variação: +87,9%
- Pessoas com deficiência
2023: 157
2025: 317
Variação: +101,9%
O único grupo com decréscimo, "Mulheres", teve queda nos registros em 2025, mas, neste ano, já tem número maior de denúncias do que em todo o ano passado: 152 até 13 de agosto.
No Brasil
Além do número de denúncias ter aumentado em Jundiaí, o número casos de violência registrados no Brasil também aumentou. O Atlas da Violência 2026, que considera dados de 2024, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que os registros de violência contra pessoas homossexuais alcançaram 10.250 casos. A alta é de 5,5% em relação a 2023. Na série histórica, o aumento é de 212,7%. As faixas etárias mais atingidas são adolescentes e jovens adultos.
Deste total, foram 7.378 registros de violência contra homossexuais, ante a 7.043 no ano anterior. Alta de 4,8%. Já entre pessoas bissexuais, os casos cresceram de 2.675 para 2.872 notificações, alta de 7,4% no período. Entre pessoas transexuais e travestis, foram contabilizados 5.575 registros de violência em 2024 no Brasil e o crescimento é de 2,6% na comparação anual.
Como denunciar
O Disque 100 é um canal nacional para receber denúncias de violações de direitos humanos. Os registros podem contribuir para o encaminhamento das situações aos órgãos responsáveis pela proteção das vítimas e pela apuração dos fatos, como conselhos tutelares, por exemplo. Além do Disque 100, situações de violência podem ser informadas à Polícia Militar, pelo 190, e, em Jundiaí, à Guarda Municipal, pelo 153.