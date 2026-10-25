25 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NESTE ANO EM JUNDIAÍ

Denúncias de violência contra pessoas LGBT+ já superam 2025

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Edição da Parada LGBT de Jundiaí, evento realizado anualmente na cidade
Edição da Parada LGBT de Jundiaí, evento realizado anualmente na cidade

As denúncias de violência contra pessoas LGBT+ em Jundiaí aumentaram nos últimos anos e, em 2026, de janeiro a 13 de agosto, já ultrapassaram o total registrado durante todo o ano passado. Neste ano, foram contabilizadas 31 denúncias, relacionadas a 183 violações, segundo dados do Painel Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal.

Em 2026, embora os dados contemplem o ano em curso, o número de denúncias já é 34,8% superior ao de todo o ano de 2025. As violações também superaram o total do ano passado, com aumento de 36,6%, de 134 para 183. O número de violações é maior do que o de denúncia porque cada denúncia pode contemplar mais de uma violação.

Em todo o ano de 2025, o município registrou 23 denúncias e 134 violações. Em 2024, foram 16 denúncias e 72 violações. Já em 2023, o painel contabilizou nove denúncias, correspondentes a 43 violações. A comparação entre os anos completos mostra uma tendência de crescimento dos registros. De 2023 para 2024, o número de denúncias aumentou 77,8%. Entre 2024 e 2025, a alta foi de 43,8%. Ao comparar 2023 com 2025, o crescimento acumulado foi de 155,6%.

Os números, entretanto, representam apenas registros feitos via Disque 100, que é canal de denúncia existente. Há outros canais e órgãos que podem registrar denúncias de violações, como a própria polícia.

Adolescentes

Considerando apenas os dados de 2026, a participação de pré-adolescentes e adolescentes entre as vítimas é significativa. Das 31 denúncias de violência contra pessoas LGBT+ registradas até 13 de agosto em Jundiaí, 16 envolviam vítimas de 12 a 16 anos. Esses 16 registros corresponderam a 101 violações. Entre este grupo há 51,6% das denúncias e 55,2% das violações contabilizadas no período.

E uma parte considerável dessas violações acontece dentro de casa. Deste total de 16 denúncias, nove, relacionadas a 55 violações, apontaram a mãe na relação entre suspeito e vítima. O número é muito maior do que o de 2025, que, em todo o ano, teve registro de duas denúncias relacionadas a vítimas de 16 e 17 anos, que corresponderam a 11 violações. Em apenas um dos casos a figura materna foi apontada na relação suspeito e vítima.

Aumento entre grupos monitorados

Considerando os grupos vulneráveis a violações monitorados pelo Disque 100, as pessoas LGBT+ foram as que tiveram a maior alta de denúncias entre 2023 e 2025 em Jundiaí: 155,6%. Veja abaixo o comparativo:

  • Pessoas LGBT+
    2023: 9 denúncias
    2025: 23 denúncias
    Variação: +155,6%
  • Mulheres
    2023: 212 denúncias
    2025: 118 denúncias
    Variação: −44,3%
  • Crianças e adolescentes
    2023: 545 denúncias
    2025: 746 denúncias
    Variação: +36,9%
  • Pessoas idosas
    2023: 415 denúncias
    2025: 498 denúncias
    Variação: +20,0%
  • Cidadãos, famílias ou comunidades
    2023: 66 denúncias
    2025: 124 denúncias
    Variação: +87,9%
  • Pessoas com deficiência
    2023: 157
    2025: 317
    Variação: +101,9%

O único grupo com decréscimo, "Mulheres", teve queda nos registros em 2025, mas, neste ano, já tem número maior de denúncias do que em todo o ano passado: 152 até 13 de agosto.

No Brasil

Além do número de denúncias ter aumentado em Jundiaí, o número casos de violência registrados no Brasil também aumentou. O Atlas da Violência 2026, que considera dados de 2024, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que os registros de violência contra pessoas homossexuais alcançaram 10.250 casos. A alta é de 5,5% em relação a 2023. Na série histórica, o aumento é de 212,7%. As faixas etárias mais atingidas são adolescentes e jovens adultos.

Deste total, foram 7.378 registros de violência contra homossexuais, ante a 7.043 no ano anterior. Alta de 4,8%. Já entre pessoas bissexuais, os casos cresceram de 2.675 para 2.872 notificações, alta de 7,4% no período. Entre pessoas transexuais e travestis, foram contabilizados 5.575 registros de violência em 2024 no Brasil e o crescimento é de 2,6% na comparação anual.

Como denunciar

O Disque 100 é um canal nacional para receber denúncias de violações de direitos humanos. Os registros podem contribuir para o encaminhamento das situações aos órgãos responsáveis pela proteção das vítimas e pela apuração dos fatos, como conselhos tutelares, por exemplo. Além do Disque 100, situações de violência podem ser informadas à Polícia Militar, pelo 190, e, em Jundiaí, à Guarda Municipal, pelo 153.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários