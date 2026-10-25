As denúncias de violência contra pessoas LGBT+ em Jundiaí aumentaram nos últimos anos e, em 2026, de janeiro a 13 de agosto, já ultrapassaram o total registrado durante todo o ano passado. Neste ano, foram contabilizadas 31 denúncias, relacionadas a 183 violações, segundo dados do Painel Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal.

Em 2026, embora os dados contemplem o ano em curso, o número de denúncias já é 34,8% superior ao de todo o ano de 2025. As violações também superaram o total do ano passado, com aumento de 36,6%, de 134 para 183. O número de violações é maior do que o de denúncia porque cada denúncia pode contemplar mais de uma violação.

Em todo o ano de 2025, o município registrou 23 denúncias e 134 violações. Em 2024, foram 16 denúncias e 72 violações. Já em 2023, o painel contabilizou nove denúncias, correspondentes a 43 violações. A comparação entre os anos completos mostra uma tendência de crescimento dos registros. De 2023 para 2024, o número de denúncias aumentou 77,8%. Entre 2024 e 2025, a alta foi de 43,8%. Ao comparar 2023 com 2025, o crescimento acumulado foi de 155,6%.