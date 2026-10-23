A DAE Jundiaí entregou, nesta quarta-feira (21), a nova rede de abastecimento de água do Loteamento Santa Rosa, na região do bairro Roseira, ampliando o acesso à água tratada e os investimentos em infraestrutura e melhorias. Com aproximadamente R$ 160 mil investidos, a obra contempla 420 metros de rede e beneficia 30 famílias.
A implantação da rede representa uma conquista aguardada há décadas pelas famílias da região, que dependiam integralmente de soluções alternativas de abastecimento, como poços. “É maravilhoso, porque a água é essencial, principalmente quando chega a época de seca e precisamos ter cuidado com o uso dos poços. Tem moradores aqui que esperam há 30 anos por essa melhoria”, contou a moradora Silvana Fontana. “Antes, o custo para fazer a ligação era muito alto e não tínhamos condições de pagar. Agora, receber esse benefício sem custo é motivo de muita gratidão”, comemorou.
Para o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão, a entrega simboliza uma das principais prioridades da atual gestão: direcionar esforços e investimentos para a atividade-fim da empresa, garantindo que os serviços de saneamento avancem. “Nossa prioridade é cuidar daquilo que é essencial para a população: garantir água de qualidade, ampliar as redes de abastecimento e coleta de esgoto e investir na infraestrutura da cidade. Estamos fortalecendo esse compromisso com obras concretas, atendendo demandas antigas dos bairros e levando melhorias que fazem a diferença na vida das pessoas. É para isso que a DAE existe e é nisso que estamos concentrando nossos esforços”, afirma.
Com a obra concluída, os moradores podem procurar um dos Postos de Atendimento da DAE para solicitar a ligação de água em seus imóveis.
Investimentos em diferentes regiões
A entrega no Loteamento Santa Rosa faz parte de um conjunto de investimentos que reforça a atuação da DAE em sua principal missão: garantir o abastecimento de água e a coleta e o tratamento de esgoto, acompanhando o crescimento da cidade e atendendo às necessidades da população.
Além do Santa Rosa, a empresa mantém frentes de trabalho em diferentes regiões de Jundiaí. No Vale dos Cebrantes, os serviços contemplam a ampliação das redes de abastecimento de água, enquanto a região do Castanho receberá uma nova adutora para reforçar o sistema. Já nos bairros Poste, Traviú e Jardim Aeroporto, as intervenções ampliam a infraestrutura de coleta de esgoto.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, os investimentos demonstram o compromisso da administração municipal em priorizar obras estruturantes e atender demandas históricas da população. “Levar água tratada às famílias é investir em qualidade de vida e dignidade. Estamos falando de moradores que aguardavam há décadas por essa melhoria. Nosso compromisso é fazer com que os investimentos cheguem onde são necessários, priorizando aquilo que realmente faz a diferença na vida das pessoas e garantindo o desenvolvimento de Jundiaí”, destaca.
As intervenções integram o planejamento de investimentos da DAE Jundiaí, que tem intensificado a execução de obras de infraestrutura para ampliar a cobertura dos serviços de saneamento, fortalecer os sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário e garantir que os avanços cheguem a diferentes regiões da cidade.
A entrega reuniu, além do prefeito Gustavo Martinelli e do diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão, a vereadora Carla Basílio, representantes do vereador Juninho Adilson e moradores beneficiados.