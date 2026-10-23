A DAE Jundiaí entregou, nesta quarta-feira (21), a nova rede de abastecimento de água do Loteamento Santa Rosa, na região do bairro Roseira, ampliando o acesso à água tratada e os investimentos em infraestrutura e melhorias. Com aproximadamente R$ 160 mil investidos, a obra contempla 420 metros de rede e beneficia 30 famílias.

A implantação da rede representa uma conquista aguardada há décadas pelas famílias da região, que dependiam integralmente de soluções alternativas de abastecimento, como poços. “É maravilhoso, porque a água é essencial, principalmente quando chega a época de seca e precisamos ter cuidado com o uso dos poços. Tem moradores aqui que esperam há 30 anos por essa melhoria”, contou a moradora Silvana Fontana. “Antes, o custo para fazer a ligação era muito alto e não tínhamos condições de pagar. Agora, receber esse benefício sem custo é motivo de muita gratidão”, comemorou.

Para o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão, a entrega simboliza uma das principais prioridades da atual gestão: direcionar esforços e investimentos para a atividade-fim da empresa, garantindo que os serviços de saneamento avancem. “Nossa prioridade é cuidar daquilo que é essencial para a população: garantir água de qualidade, ampliar as redes de abastecimento e coleta de esgoto e investir na infraestrutura da cidade. Estamos fortalecendo esse compromisso com obras concretas, atendendo demandas antigas dos bairros e levando melhorias que fazem a diferença na vida das pessoas. É para isso que a DAE existe e é nisso que estamos concentrando nossos esforços”, afirma.