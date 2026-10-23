Mais de 3,5 toneladas de cabos em desuso já foram recolhidas em Jundiaí desde o início de 2026. O mutirão de reordenamento da fiação aérea é realizado semanalmente através de uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, CPFL-Piratininga e empresas de telecomunicações, e tem como objetivo retirar fios que não são mais utilizados, organizar a fiação remanescente e contribuir para a segurança da população e a melhoria visual das vias públicas.
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), a ação já alcançou 661 postes, 25 quilômetros de rede e 48 ruas e avenidas da cidade.
“A retirada dos cabos em desuso e o reordenamento da fiação contribuem para a segurança da população e para a organização visual da cidade. É um trabalho contínuo, realizado em parceria com a concessionária e as empresas de telecomunicações, que busca tornar os espaços públicos mais seguros e organizados”, explicou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.
Nesta quarta-feira (21), as equipes técnicas iniciaram os trabalhos de retirada de cabos em desuso na rua Bom Jesus de Pirapora, no bairro Vianelo. Nesta primeira etapa, a previsão é de intervenção em 19 postes.
Segurança para moradores, comerciantes e estudantes
A empresária Maraisa Caparelli, que mantém um comércio de alimentos nas proximidades da rua Bom Jesus de Pirapora, destacou os benefícios da ação, principalmente para a segurança de pedestres, ciclistas, motociclistas e estudantes de uma instituição de ensino que fica na mesma rua.
“Esse tipo de melhoria, com a retirada dos cabos soltos que oferecem perigo para motociclistas, ciclistas e para quem passa a pé, é muito importante. Aqui tem uma escola e muitas crianças. Os cabos caídos representam um risco, porque elas podem mexer nos fios sem ter noção do perigo”, afirmou.
Cronograma
As intervenções seguem um cronograma estabelecido pelas equipes técnicas, que considera locais com maior fluxo de pessoas e veículos e as solicitações registradas pela população através do serviço 156 da prefeitura.