De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), a ação já alcançou 661 postes, 25 quilômetros de rede e 48 ruas e avenidas da cidade.

Mais de 3,5 toneladas de cabos em desuso já foram recolhidas em Jundiaí desde o início de 2026. O mutirão de reordenamento da fiação aérea é realizado semanalmente através de uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, CPFL-Piratininga e empresas de telecomunicações, e tem como objetivo retirar fios que não são mais utilizados, organizar a fiação remanescente e contribuir para a segurança da população e a melhoria visual das vias públicas.

“A retirada dos cabos em desuso e o reordenamento da fiação contribuem para a segurança da população e para a organização visual da cidade. É um trabalho contínuo, realizado em parceria com a concessionária e as empresas de telecomunicações, que busca tornar os espaços públicos mais seguros e organizados”, explicou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.

Nesta quarta-feira (21), as equipes técnicas iniciaram os trabalhos de retirada de cabos em desuso na rua Bom Jesus de Pirapora, no bairro Vianelo. Nesta primeira etapa, a previsão é de intervenção em 19 postes.

Segurança para moradores, comerciantes e estudantes

A empresária Maraisa Caparelli, que mantém um comércio de alimentos nas proximidades da rua Bom Jesus de Pirapora, destacou os benefícios da ação, principalmente para a segurança de pedestres, ciclistas, motociclistas e estudantes de uma instituição de ensino que fica na mesma rua.