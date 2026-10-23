As próximas horas em Jundiaí deverão ser marcadas por muita chuva e instabilidade. De acordo com a Defesa Civil, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) deve ter chuva intensa, principalmente no sábado e no domingo.
Na sexta-feira (23), a instabilidade deve predominar durante todo o dia, com previsão de chuva e trovoadas. Em pontos isolados, a precipitação poderá ser mais intensa, acompanhada de rajadas de vento e redução da visibilidade.
No sábado (24), as condições seguem favoráveis à formação de pancadas de chuva e trovoadas. A possibilidade de núcleos de chuva forte aumenta a preocupação com alagamentos e enxurradas.
O domingo (25) concentra o período de maior atenção na previsão. Há possibilidade de chuva forte e temporais localizados, acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
Na segunda-feira (26), a tendência é de diminuição das instabilidades, com menor frequência de pancadas de chuva e maior variação de nuvens. Apesar da melhora prevista, ainda poderá haver períodos de céu nublado e temperaturas relativamente amenas.
Orientações:
Durante a chuva forte, a orientação é evitar atravessar ruas alagadas, não tentar passar por enxurradas e manter distância de córregos que apresentem elevação rápida do nível da água.
Emergência:
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 — também pelo aplicativo 153 Jundiaí
Polícia Militar: 190
Samu: 192