As próximas horas em Jundiaí deverão ser marcadas por muita chuva e instabilidade. De acordo com a Defesa Civil, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) deve ter chuva intensa, principalmente no sábado e no domingo.

Na sexta-feira (23), a instabilidade deve predominar durante todo o dia, com previsão de chuva e trovoadas. Em pontos isolados, a precipitação poderá ser mais intensa, acompanhada de rajadas de vento e redução da visibilidade.

No sábado (24), as condições seguem favoráveis à formação de pancadas de chuva e trovoadas. A possibilidade de núcleos de chuva forte aumenta a preocupação com alagamentos e enxurradas.