A Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti (Etevav), de Jundiaí, realiza neste sábado, dia 24 de outubro, das 9h às 12h, o Circuito das Profissões – Escola Aberta, iniciativa que aproxima a comunidade do universo da educação profissional e apresenta as oportunidades de formação oferecidas pela instituição.
Durante o evento, os visitantes poderão conhecer de perto os cursos da Etevav, suas áreas de atuação e as possibilidades de carreira, auxiliando os jovens e demais interessados na escolha de uma profissão. A ação representa uma oportunidade para quem deseja ingressar no ensino técnico e está em busca de informações para decidir qual curso escolher no Vestibulinho das Etecs, que está com inscrições abertas.
A programação contará com a apresentação de diferentes áreas profissionais, entre elas Administração, Agrimensura, Defesa Civil, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Edificações, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente, Recursos Humanos, Saneamento e Segurança do Trabalho.
Além das atividades relacionadas aos cursos, o público poderá conferir a exposição de um caminhão militar antigo, atração que promete despertar a curiosidade dos visitantes. O evento também contará com a participação das instituições de ensino superior Anhanguera, Centro Universitário Padre Anchieta (UniAnchieta) e Fatec, ampliando o contato dos estudantes com as possibilidades de continuidade dos estudos e desenvolvimento profissional.
Serviço
Evento: Circuito das Profissões – Escola Aberta Etevav
Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: das 9h às 12h
Local: Etec Vasco Antônio Venchiarutti
Endereço: avenida Engenheiro Tasso Pinheiro, 700 – Terra Nova
Mais informações: www.etevav.com.br
Instagram: @etecvav_oficial
A comunidade está convidada a participar, conhecer os cursos e aproveitar a oportunidade para escolher sua futura profissão e se preparar para o Vestibulinho das Etecs.