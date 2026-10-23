A Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti (Etevav), de Jundiaí, realiza neste sábado, dia 24 de outubro, das 9h às 12h, o Circuito das Profissões – Escola Aberta, iniciativa que aproxima a comunidade do universo da educação profissional e apresenta as oportunidades de formação oferecidas pela instituição.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer de perto os cursos da Etevav, suas áreas de atuação e as possibilidades de carreira, auxiliando os jovens e demais interessados na escolha de uma profissão. A ação representa uma oportunidade para quem deseja ingressar no ensino técnico e está em busca de informações para decidir qual curso escolher no Vestibulinho das Etecs, que está com inscrições abertas.

A programação contará com a apresentação de diferentes áreas profissionais, entre elas Administração, Agrimensura, Defesa Civil, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Edificações, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente, Recursos Humanos, Saneamento e Segurança do Trabalho.