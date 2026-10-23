A Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) assinaram na última terça-feira (20) um acordo de cooperação inédito para impulsionar negócios entre empresas brasileiras e francesas de todos os portes.

A França conta com cerca de 1,4 mil empresas instaladas no Brasil, responsáveis pela geração de aproximadamente 450 mil empregos diretos e por um intenso intercâmbio tecnológico com a cadeia produtiva nacional.

A parceria entre a CCIFB e o Ciesp busca fortalecer essa relação, ampliar oportunidades de negócios e conectar empresas de diferentes portes a novas possibilidades de cooperação e desenvolvimento.