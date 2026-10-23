A Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) assinaram na última terça-feira (20) um acordo de cooperação inédito para impulsionar negócios entre empresas brasileiras e francesas de todos os portes.
A França conta com cerca de 1,4 mil empresas instaladas no Brasil, responsáveis pela geração de aproximadamente 450 mil empregos diretos e por um intenso intercâmbio tecnológico com a cadeia produtiva nacional.
A parceria entre a CCIFB e o Ciesp busca fortalecer essa relação, ampliar oportunidades de negócios e conectar empresas de diferentes portes a novas possibilidades de cooperação e desenvolvimento.
Para o presidente do Ciesp, Rafael Cervone, o acordo é um passo fundamental para ampliar a competitividade do setor produtivo e inserir companhias de todos os portes nas cadeias globais de valor. “O acordo aproxima mercados, abrindo portas concretas para inovação, tecnologia e novas oportunidades de negócios", disse Cervone.
Na mesma linha, a diretora-secretária do Ciesp, Elizabeth Bighetti Bozza, que foi responsável pela articulação do acordo, explica que a soma de forças faz com que o Ciesp alcance o vetor de internacionalização para as indústrias e potencializa a missão da Câmara.
Para a diretora de Pequenas e Médias Empresas (PME) da Câmara de Comércio França-Brasil em São Paulo, Tamy Tanzilli, o acordo representa um avanço importante para fortalecer as relações econômicas entre os dois países e ampliar as oportunidades de cooperação entre empresas brasileiras e francesas.
“A aproximação entre a CCIFB e o Ciesp é uma oportunidade de conectar empresas, compartilhar conhecimento e transformar a complementaridade entre os dois mercados em negócios concretos. Queremos ampliar o acesso de nossos associados a parcerias estratégicas e, dessa forma, fomentar a competitividade da indústria brasileira, inclusive no exterior, através da implementação do acordo Mercosul, entre outras ações Cross Border”, afirma Tamy.
Na prática
O acordo já nasce com ação prática, agendada para o dia 12 de novembro, com a realização da 1ª Rodada de Negócios Brasil-França. O modelo é focado em agilidade e escala, reunindo entre 20 e 25 empresas âncoras (consumidoras) e de 150 a 200 fornecedores estratégicos para a promoção de mais de 100 reuniões B2B qualificadas de dez minutos, desenhadas para acelerar parcerias e cadeias de suprimentos tecnológicas.