A 34ª Festa Portuguesa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens, chega ao último fim de semana neste sábado (24) e domingo (25). Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia típica, tradição e a dedicação de cerca de 200 voluntários no salão paroquial. No domingo, data do segundo turno das eleições, o almoço será servido normalmente, das 11h às 15h.

Entre os destaques do cardápio está o tradicional bolinho de bacalhau, um dos grandes sucessos da festa. Ao todo, já foram vendidas mais de 10 mil unidades, resultado que reforça a popularidade do evento entre os moradores de Jundiaí e região.

Além dos bolinhos, o público encontra pastéis, de carne, queijo e bacalhau, e doces portugueses. Aos domingos, o almoço conta com pratos como bacalhoada com arroz, escondidinho e lasanha de bacalhau. Há também opções da culinária italiana, como frango frito com polenta, massas e risoto ao sugo com ervilhas.