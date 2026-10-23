A 34ª Festa Portuguesa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens, chega ao último fim de semana neste sábado (24) e domingo (25). Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia típica, tradição e a dedicação de cerca de 200 voluntários no salão paroquial. No domingo, data do segundo turno das eleições, o almoço será servido normalmente, das 11h às 15h.
Entre os destaques do cardápio está o tradicional bolinho de bacalhau, um dos grandes sucessos da festa. Ao todo, já foram vendidas mais de 10 mil unidades, resultado que reforça a popularidade do evento entre os moradores de Jundiaí e região.
Além dos bolinhos, o público encontra pastéis, de carne, queijo e bacalhau, e doces portugueses. Aos domingos, o almoço conta com pratos como bacalhoada com arroz, escondidinho e lasanha de bacalhau. Há também opções da culinária italiana, como frango frito com polenta, massas e risoto ao sugo com ervilhas.
Neste ano, a festa está sendo realizada exclusivamente no salão paroquial, proporcionando um ambiente mais aconchegante para receber as famílias, independentemente das condições do tempo.
Para o pároco, padre Itamar Roque de Moura, a festa é uma oportunidade de preservar as tradições da comunidade e fortalecer o trabalho da paróquia. A arrecadação será destinada à manutenção da igreja, a obras de infraestrutura e a ações sociais.
A organização convida a comunidade a aproveitar o último fim de semana para reunir a família e os amigos, saborear os pratos típicos e participar de uma das festas mais tradicionais da região. A entrada é gratuita.
Serviço
34ª Festa Portuguesa da Vila Arens
Datas: sábado (24), das 18h às 22h; e domingo (25), das 11h às 15h
Local: Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Vila Arens
Endereço: rua Frei Caneca, 45, Vila Arens, Jundiaí
Entrada: gratuita
Importante: no domingo (25), dia do segundo turno das eleições, o almoço será servido normalmente, das 11h às 15h.