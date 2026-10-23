A dois dias do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25), termina nesta sexta-feira (23) o prazo para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, além de anúncios pagos na imprensa escrita. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), debates também devem ser encerrados até esta sexta. No sábado (24), candidatos ainda poderão realizar caminhadas, carreatas, passeatas e distribuir material gráfico até as 22h. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Eleitores que não votaram no primeiro turno poderão participar normalmente, desde que estejam com o título regular.
Assédio no esporte
A lei que combate o assédio moral e psicológico no esporte passa a valer integralmente em Jundiaí. A Câmara rejeitou o veto do prefeito à criação do Comitê Municipal de Ética Esportiva, e o dispositivo foi promulgado em 19 de outubro. De autoria do vereador Cristiano Lopes, a Lei nº 10.638/2026 abrange modalidades esportivas de base e profissionais. Clubes e entidades deverão oferecer canais de denúncia, ações preventivas e acolhimento às vítimas. O descumprimento pode resultar em advertências, multas e suspensão de incentivos públicos. O comitê terá a função de acompanhar a aplicação da lei e propor melhorias nas políticas de prevenção ao assédio.
Parlamento debate demandas regionais
Melhorias no transporte intermunicipal e políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua estiveram entre os assuntos discutidos pelo Parlamento Regional Intermunicipal de Jundiaí. O encontro ocorreu nesta semana, na Câmara Municipal de Várzea Paulista, reunindo representantes do Legislativo para debater desafios comuns aos municípios da região. A iniciativa busca fortalecer o diálogo entre as cidades e a articulação de soluções conjuntas para demandas que ultrapassam os limites municipais. A próxima reunião está marcada para 30 de novembro, na Câmara Municipal de Itatiba, quando os debates regionais terão continuidade.
Renegociação termina dia 29
Contribuintes de Várzea Paulista têm até 29 de outubro para negociar débitos com a Prefeitura por meio do Programa de Parcelamento Especial (PPE). A iniciativa oferece descontos de até 90% sobre juros e multas para pagamento à vista. No parcelamento, os abatimentos variam de 80%, em até seis vezes, a 40%, em até 36 parcelas. Segundo a Prefeitura, o programa contempla dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, inclusive judicializadas. A adesão deve ser feita presencialmente no Facilita, localizado na Rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar. É necessário apresentar documentos e assinar o termo de confissão de dívida.
Assistência a Migrantes
Migrantes, refugiados e pessoas sem nacionalidade reconhecida poderão ter o acesso à assistência social assegurado expressamente em lei. Segundo a Agência Senado, o Projeto de Lei 2.425/2020, da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), propõe garantir igualdade no atendimento, sem discriminação por nacionalidade ou situação migratória. A medida também busca facilitar a regularização documental necessária para receber benefícios sociais. A proposta altera a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) e reforça a proteção de estrangeiros em situação de vulnerabilidade. O texto ainda depende de aprovação definitiva no Congresso Nacional.