A dois dias do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25), termina nesta sexta-feira (23) o prazo para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, além de anúncios pagos na imprensa escrita. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), debates também devem ser encerrados até esta sexta. No sábado (24), candidatos ainda poderão realizar caminhadas, carreatas, passeatas e distribuir material gráfico até as 22h. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Eleitores que não votaram no primeiro turno poderão participar normalmente, desde que estejam com o título regular.

Assédio no esporte

A lei que combate o assédio moral e psicológico no esporte passa a valer integralmente em Jundiaí. A Câmara rejeitou o veto do prefeito à criação do Comitê Municipal de Ética Esportiva, e o dispositivo foi promulgado em 19 de outubro. De autoria do vereador Cristiano Lopes, a Lei nº 10.638/2026 abrange modalidades esportivas de base e profissionais. Clubes e entidades deverão oferecer canais de denúncia, ações preventivas e acolhimento às vítimas. O descumprimento pode resultar em advertências, multas e suspensão de incentivos públicos. O comitê terá a função de acompanhar a aplicação da lei e propor melhorias nas políticas de prevenção ao assédio.