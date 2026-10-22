O gato Vitório, resgatado das ruas em Jundiaí, precisa de uma transfusão de sangue urgente. Internado no Hospital Veterinário UniAnchieta, ele teve uma piora da anemia e precisa de ajuda para custear a bolsa de sangue, que custa R$ 1.480.

Segundo informações do hospital, os exames mais recentes apontaram uma queda importante nas células sanguíneas. Diante do resultado, a equipe veterinária recomendou a transfusão e indicou contatos de bancos de sangue para viabilizar o procedimento.

Vitório já enfrenta outros problemas de saúde. Ele é positivo para FIV e FeLV, doenças virais que exigem acompanhamento veterinário. Exames anteriores também identificaram alterações no intestino e aumento dos linfonodos, com suspeita de câncer intestinal, ainda sem confirmação.