De 23 de outubro a 22 de novembro de 2026, o Maxi Shopping Jundiaí recebe a Feira dos Países, realizada pela Attualità Feiras e Eventos. A edição reúne produtos do Brasil, Paquistão, Egito, Tailândia e Marrocos, além de clássicos da literatura em miniatura. A entrada é gratuita.
Entre os destaques está a editora Os Menores Livros do Mundo, especializada em miniaturizar grandes clássicos. As edições variam de 1 cm de altura por 1 cm de largura a 6 cm por 5 cm, respectivamente. O catálogo inclui Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare; Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes; contos de Edgar Allan Poe; As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi; e A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães.
Na seleção brasileira, a M. Adriane Jóias apresenta uma linha exclusiva de peças em prata com pedras naturais. Do Paquistão, chegam sandálias e bolsas com pedrarias. A Tailândia estará representada por pérolas exclusivas, enquanto o Egito traz uma linha exclusiva de perfumes árabes.
Os sabores também têm espaço na feira. A seleção inclui doces do Marrocos, castanhas e doces cristalizados do Brasil, além de queijos e vinhos da Serra Gaúcha. Os produtos ampliam as opções para quem busca conhecer sabores de diferentes origens ou escolher presentes.
Com opções para leitores, colecionadores e quem busca presentes ou novidades para o dia a dia, a Feira dos Países reúne itens nacionais e internacionais em um só passeio para o público de Jundiaí e região.
Serviço
Evento: Feira dos Países
Período: 23 de outubro a 22 de novembro de 2026
Local: Maxi Shopping Jundiaí
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000 — Vila Rio Branco
Horários: segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.
Entrada: gratuita
Realização: Attualità Feiras e Eventos
Contato de imprensa: diretoria@attualitaeventos.com.br