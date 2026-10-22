De 23 de outubro a 22 de novembro de 2026, o Maxi Shopping Jundiaí recebe a Feira dos Países, realizada pela Attualità Feiras e Eventos. A edição reúne produtos do Brasil, Paquistão, Egito, Tailândia e Marrocos, além de clássicos da literatura em miniatura. A entrada é gratuita.

Entre os destaques está a editora Os Menores Livros do Mundo, especializada em miniaturizar grandes clássicos. As edições variam de 1 cm de altura por 1 cm de largura a 6 cm por 5 cm, respectivamente. O catálogo inclui Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare; Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes; contos de Edgar Allan Poe; As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi; e A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães.