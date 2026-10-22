A redução das perdas de água e o uso de tecnologias para ampliar a eficiência operacional foram os destaques da participação da DAE Jundiaí na Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), realizada nesta quarta-feira (21), no Expo Center Norte, em São Paulo. O diretor-presidente da empresa, Daniel Bocalão, participou do painel “Redução das perdas de água: capacitação, eficiência operacional e ação climática para ampliar a disponibilidade hídrica”, no qual apresentou iniciativas e resultados do trabalho desenvolvido no município.

Um dos principais destaques foi a evolução da DAE no controle de perdas de água. O Índice de Perdas na Distribuição (IPD) caiu de 26,4% em 2024 para 23,1% em 2025, conforme o Relatório de Sustentabilidade da empresa, elaborado com base na metodologia do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa). O resultado coloca Jundiaí em posição de destaque na comparação com as médias estadual e nacional registradas em 2024 pelo Instituto Trata Brasil, de 32,15% e 39,53%, respectivamente. A meta da DAE é reduzir o índice para 20% até 2030, por meio de investimentos em infraestrutura, aprimoramento dos processos de medição e incorporação de novas tecnologias.