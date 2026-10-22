A nova frente fria que está sobre o estado já traz frio e chuva

Muita chuva e queda de temperatura: este será o cenário do fim de semana, com segundo turno das eleições, na região. A previsão indica que as chuvas devem ficar mais intensas já amanhã (23) e, para domingo (25), a expectativa é de volume de precipitação bastante alto.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a Região Metropolitana de Jundiaí está em área de perigo potencial para tempestades nos próximos dias, bem como boa parte do Sudeste e o Sul do país. De acordo com o Climatempo, esta sexta terá termômetros entre 18°C e 21°C em Jundiaí e há previsão de chuva durante o dia inteiro, com acumulados de 23 mm.

No sábado (24), termômetros devem ficar entre 19°C e 24°C, com previsão de 16 mm e chuva concentrada principalmente à tarde e à noite. Para o domingo são esperados 43 mm de chuva. As precipitações devem acontecer da madrugada até a noite. As temperaturas ficarão entre 16°C e 21°C.