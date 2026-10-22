Muita chuva e queda de temperatura: este será o cenário do fim de semana, com segundo turno das eleições, na região. A previsão indica que as chuvas devem ficar mais intensas já amanhã (23) e, para domingo (25), a expectativa é de volume de precipitação bastante alto.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a Região Metropolitana de Jundiaí está em área de perigo potencial para tempestades nos próximos dias, bem como boa parte do Sudeste e o Sul do país. De acordo com o Climatempo, esta sexta terá termômetros entre 18°C e 21°C em Jundiaí e há previsão de chuva durante o dia inteiro, com acumulados de 23 mm.
No sábado (24), termômetros devem ficar entre 19°C e 24°C, com previsão de 16 mm e chuva concentrada principalmente à tarde e à noite. Para o domingo são esperados 43 mm de chuva. As precipitações devem acontecer da madrugada até a noite. As temperaturas ficarão entre 16°C e 21°C.
Para a próxima semana, embora haja algumas breves tréguas, a chuva também deve ser uma constante. Para o início do mês de novembro a meteorologia indica redução das chuvas e elevação gradual das temperaturas em Jundiaí.
Estado em estado de atenção
A Defesa Civil do Estado de São Paulo coloca todo o território paulista em estado de atenção para a ocorrência de chuvas entre hoje (22) e sábado. O Boletim Meteorológico Especial do El Niño, emitido ontem (21), indica a atuação de sistemas meteorológicos que manterão as condições de instabilidade, com pancadas de chuva de intensidade variável, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Para hoje, são esperadas pancadas de chuva em diversas regiões do estado, com momentos de intensidade moderada a forte, especialmente durante a tarde e a noite. A previsão inclui a Capital e a Região Metropolitana de São Paulo, com possibilidade de volumes elevados de chuva em curtos períodos, favorecendo alagamentos pontuais e enxurradas.
Na sexta-feira, a instabilidade deve persistir em diferentes regiões paulistas, com novas pancadas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Já no sábado (24), a tendência é de continuidade das precipitações em grande parte do estado.
Durante as chuvas, evite áreas alagadas e nunca atravesse ruas inundadas ou trechos com correnteza, a pé ou de veículo. Mantenha distância de rios e córregos durante períodos de chuva intensa e não procure abrigo sob árvores, postes ou estruturas metálicas durante tempestades.
Em áreas de encosta, fique atento a sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e estalos no terreno. Ao identificar esses indícios, afaste-se do local e acione a Defesa Civil.
A população deve acompanhar os avisos oficiais e adotar medidas preventivas. Para receber gratuitamente os alertas por SMS, envie o CEP da localidade desejada para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.