Além da promoção à prevenção e ao disgnóstico precoce do cêncer de mama, a campanha Outubro Rosa também é um convite para olhar com atenção para a saúde ginecológica. A mobilização reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, doença que pode ser evitada com prevenção e acompanhamento regular.
Em Jundiaí, três unidades da rede municipal de saúde estarão abertas excepcionalmente neste sábado (24), com serviços voltados ao cuidado integral da mulher.
Na UBS São Camilo, o atendimento será das 8h às 13h, com demanda espontânea para coleta do exame Papanicolau e solicitação de mamografia, conforme indicação. A unidade também oferecerá colocação do Implanon, método contraceptivo de longa duração que consiste em um pequeno implante inserido sob a pele do braço, responsável pela liberação contínua de hormônio para prevenir a gravidez. Haverá, ainda, vacinação e pesagem dos beneficiários do Bolsa Família.
Já a UBS Fazenda Grande funcionará das 8h às 12h, com atendimento por demanda espontânea para coleta de Papanicolau e solicitação de mamografia, conforme indicação.
Na Clínica da Família Ponte São João, também das 8h às 12h, serão realizados agendamentos de consultas de enfermagem para coleta do Papanicolau e solicitação de mamografia. A programação inclui vacinação, pesagem dos beneficiários do Bolsa Família e oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite C.
As ações integram a programação especial do Outubro Rosa, mas, ao longo de todo o ano, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família de Jundiaí oferecem orientações, acompanhamento e acesso aos exames preventivos, conforme os protocolos de saúde e as necessidades de cada paciente.
O câncer do colo do útero está associado principalmente à infecção por determinados tipos do papilomavírus humano (HPV). Por isso, a vacinação e o rastreamento adequado são fundamentais para identificar alterações antes que evoluam para a doença.
Já o câncer do corpo do útero, especialmente o de endométrio, exige atenção a sinais como sangramento vaginal anormal, principalmente após a menopausa, que devem ser investigados por um profissional de saúde.
A orientação é que as mulheres procurem sua UBS ou Clínica da Família de referência para esclarecer dúvidas, avaliar a necessidade de exames e manter o acompanhamento da saúde em dia.