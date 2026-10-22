Além da promoção à prevenção e ao disgnóstico precoce do cêncer de mama, a campanha Outubro Rosa também é um convite para olhar com atenção para a saúde ginecológica. A mobilização reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, doença que pode ser evitada com prevenção e acompanhamento regular.

Em Jundiaí, três unidades da rede municipal de saúde estarão abertas excepcionalmente neste sábado (24), com serviços voltados ao cuidado integral da mulher.

Na UBS São Camilo, o atendimento será das 8h às 13h, com demanda espontânea para coleta do exame Papanicolau e solicitação de mamografia, conforme indicação. A unidade também oferecerá colocação do Implanon, método contraceptivo de longa duração que consiste em um pequeno implante inserido sob a pele do braço, responsável pela liberação contínua de hormônio para prevenir a gravidez. Haverá, ainda, vacinação e pesagem dos beneficiários do Bolsa Família.