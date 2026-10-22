Os passageiros da Linha 7-Rubi, operada pela TIC Trens, poderão utilizar o serviço gratuitamente neste domingo (25), data do segundo turno das eleições, das 6h às 20h. A medida tem o objetivo de facilitar o deslocamento dos eleitores e garantir o acesso ao transporte público durante o período de votação.

Para garantir a mobilidade dos passageiros, a concessionária manterá trens reservas de prontidão em pontos estratégicos da linha, com monitoramento permanente da operação ao longo do dia e possibilidade de reforço da frota, caso haja necessidade. Também haverá reforço no quadro de agentes nas estações para atendimento e orientação aos passageiros.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem consultar os canais oficiais da TIC Trens no site www.tictrens.com.br, pelo WhatsApp (11) 91976-2794 ou pela Central de Atendimento 0800 007 0670.

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