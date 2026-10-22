A Prefeitura de Várzea Paulista anunciou nesta quarta-feira (21) mudanças no comando de duas áreas da administração municipal. Elaine Aguiar será a nova gestora de Gestão Pública, com posse prevista para segunda-feira (26). A nomeação provoca uma reorganização na equipe do governo. Marcello Breschi, que estava à frente da Unidade Gestora de Gestão Pública e acumulava interinamente a pasta de Governo e Administração, passa a assumir oficialmente a Unidade Gestora de Governo. As alterações foram divulgadas pela Prefeitura e envolvem setores responsáveis pela gestão administrativa do município.
Só de corpo presente?
Enquanto alguns vereadores participam dos debates, apresentam propostas e discutem projetos, outros parecem cumprir apenas tabela durante as sessões. Há parlamentar que pouco ou nada se manifesta, não apresenta projetos, não comenta as propostas dos colegas e passa boa parte do tempo com o celular nas mãos, seja ouvindo mensagens, seja digitando. O comportamento chama a atenção e levanta uma questão: estar presente no plenário é suficiente para cumprir o papel de representante da população? Afinal, o mandato exige mais do que ocupar uma cadeira. Participar das discussões e contribuir com as decisões também faz parte do trabalho parlamentar.
Surpresas do segundo turno
O segundo turno das eleições tem reservado algumas surpresas nos bastidores da política. Pessoas que sempre demonstraram afinidade com a direita agora aparecem mais próximas de posições associadas à esquerda, despertando curiosidade entre aqueles que acompanham o cenário político. Há também quem prefira não se identificar com nenhum dos lados. Entre convicções, afinidades e novas interpretações, o período eleitoral parece abrir espaço para mudanças de posicionamento. Afinal, eleições são mesmo uma caixinha de surpresas, e nem sempre as escolhas seguem os caminhos esperados. Até a abertura das urnas, muita coisa ainda pode surpreender.
Acessibilidade nas urnas
As eleições de 2026 registraram número recorde de eleitores com deficiência: 1,97 milhão de pessoas aptas a votar, aumento de 42% em relação a 2022. Segundo levantamento da Agência Senado, o crescimento amplia o desafio de garantir acessibilidade e autonomia no processo eleitoral. As urnas oferecem recursos como teclado em braile, áudio para pessoas com deficiência visual e intérpretes de Libras. Eleitores com mobilidade reduzida também podem receber auxílio de acompanhante na cabine. Apesar dos avanços tecnológicos, a eliminação de barreiras físicas nos locais de votação continua sendo fundamental para assegurar o direito ao voto.
Novo limite para MEI
A sanção da lei que amplia o limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) representa uma mudança para os pequenos negócios. O teto anual passa para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. Segundo a Agência Câmara, a legislação também permite a contratação de até dois empregados com carteira assinada e prevê o perdão de dívidas de quase 3 milhões de microempreendedores. A medida busca estimular a formalização, ampliar as oportunidades de crescimento e fortalecer a atividade econômica. Com as novas regras, empreendedores terão mais espaço para expandir seus negócios sem precisar migrar imediatamente para outro regime tributário.