A Prefeitura de Várzea Paulista anunciou nesta quarta-feira (21) mudanças no comando de duas áreas da administração municipal. Elaine Aguiar será a nova gestora de Gestão Pública, com posse prevista para segunda-feira (26). A nomeação provoca uma reorganização na equipe do governo. Marcello Breschi, que estava à frente da Unidade Gestora de Gestão Pública e acumulava interinamente a pasta de Governo e Administração, passa a assumir oficialmente a Unidade Gestora de Governo. As alterações foram divulgadas pela Prefeitura e envolvem setores responsáveis pela gestão administrativa do município.

Só de corpo presente?

Enquanto alguns vereadores participam dos debates, apresentam propostas e discutem projetos, outros parecem cumprir apenas tabela durante as sessões. Há parlamentar que pouco ou nada se manifesta, não apresenta projetos, não comenta as propostas dos colegas e passa boa parte do tempo com o celular nas mãos, seja ouvindo mensagens, seja digitando. O comportamento chama a atenção e levanta uma questão: estar presente no plenário é suficiente para cumprir o papel de representante da população? Afinal, o mandato exige mais do que ocupar uma cadeira. Participar das discussões e contribuir com as decisões também faz parte do trabalho parlamentar.