As sete Câmaras Municipais da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) somam R$ 176,7 milhões em previsões orçamentárias para 2026, segundo levantamento do Jornal de Jundiaí com base em documentos oficiais e informações dos Legislativos. Jundiaí lidera, com R$ 62,33 milhões, seguida por Louveira, com R$ 35 milhões. Juntas, concentram aproximadamente 55% do total regional. Os valores representam recursos previstos, não despesas efetivamente realizadas.

Na sequência aparecem Itupeva, com R$ 24,49 milhões; Várzea Paulista, R$ 23,44 milhões; Campo Limpo Paulista, R$ 13,76 milhões; Jarinu, R$ 9,22 milhões; e Cabreúva, R$ 8,45 milhões.

A comparação revela diferenças mesmo entre municípios com o mesmo número de vereadores. Louveira, Itupeva, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu e Cabreúva possuem 13 parlamentares cada, mas apresentam previsões orçamentárias distintas. Despesas com servidores, manutenção, contratos e investimentos podem influenciar os valores, embora os dados disponíveis não permitam identificar o peso de cada fator em todas as Câmaras.