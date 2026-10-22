As sete Câmaras Municipais da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) somam R$ 176,7 milhões em previsões orçamentárias para 2026, segundo levantamento do Jornal de Jundiaí com base em documentos oficiais e informações dos Legislativos. Jundiaí lidera, com R$ 62,33 milhões, seguida por Louveira, com R$ 35 milhões. Juntas, concentram aproximadamente 55% do total regional. Os valores representam recursos previstos, não despesas efetivamente realizadas.
Na sequência aparecem Itupeva, com R$ 24,49 milhões; Várzea Paulista, R$ 23,44 milhões; Campo Limpo Paulista, R$ 13,76 milhões; Jarinu, R$ 9,22 milhões; e Cabreúva, R$ 8,45 milhões.
A comparação revela diferenças mesmo entre municípios com o mesmo número de vereadores. Louveira, Itupeva, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu e Cabreúva possuem 13 parlamentares cada, mas apresentam previsões orçamentárias distintas. Despesas com servidores, manutenção, contratos e investimentos podem influenciar os valores, embora os dados disponíveis não permitam identificar o peso de cada fator em todas as Câmaras.
Ao dividir o orçamento pelo número de cadeiras, Jundiaí, com 19 vereadores, apresenta R$ 3,28 milhões por cadeira ao ano. Louveira registra R$ 2,69 milhões; Itupeva, R$ 1,88 milhão; Várzea Paulista, R$ 1,80 milhão; Campo Limpo Paulista, R$ 1,06 milhão; Jarinu, R$ 709 mil; e Cabreúva, R$ 650 mil. O indicador considera toda a estrutura legislativa e não representa o custo individual de cada parlamentar.
Jundiaí: alta de 29,9%
Em resposta ao JJ, a Câmara de Jundiaí confirmou que seu orçamento passou de R$ 48.003.000, em 2025, para R$ 62.335.400, em 2026, crescimento nominal de 29,9%. A diferença representa R$ 14,33 milhões a mais em recursos autorizados. No ano passado, a Casa devolveu R$ 5 milhões aos cofres municipais.
Segundo a instituição, o planejamento contempla concurso público para reposição de servidores, reforma do telhado, modernização de equipamentos de informática e audiovisuais, ampliação do programa de estágios e atualização de despesas com pessoal e contratos. Os valores individuais dessas medidas não foram detalhados nas respostas encaminhadas.
A Câmara possui 64 servidores efetivos e 59 ocupantes de cargos em comissão de Assessoria Parlamentar. Outros cargos comissionados são ocupados por servidores efetivos. Não há verba de gabinete individual para os 19 vereadores. As despesas dos gabinetes são administradas diretamente pela instituição.
Os principais gastos envolvem salários, encargos, benefícios, subsídios dos parlamentares, manutenção predial e contratos. Segundo a Câmara, o orçamento equivale a aproximadamente 2,23% da receita municipal considerada em seu cálculo, abaixo do limite constitucional de 5% aplicável ao município.
Itupeva: devolução de recursos
Em Itupeva, o orçamento passou de R$ 21.555.000, em 2025, para R$ 24.498.200, em 2026, aumento de 13,7%. A Câmara informou possuir 40 servidores efetivos, seis comissionados e 13 assessores parlamentares. Também não dispõe de verba de gabinete.
A folha de pagamento é apontada como principal despesa. A Casa nomeou nove servidores efetivos em 2025 e outros três em 2026, todos aprovados em concurso público. Neste ano, também contratou serviços de segurança para suas instalações.
A Câmara esclareceu que parte dos recursos recebidos retorna aos cofres municipais. Em 2025, foram devolvidos R$ 2.267.019,47 à Prefeitura, equivalente a 10,5% do orçamento autorizado. Para 2026, a estimativa de devolução é de R$ 3 milhões, aproximadamente 12,2% do valor previsto. A instituição ressalta que o montante deste ano é apenas uma projeção, sujeita a alterações até o encerramento do exercício.
Várzea e Campo Limpo
Várzea Paulista tem orçamento previsto de R$ 23,44 milhões para 2026, com 13 vereadores. O valor equivale a aproximadamente R$ 1,80 milhão por cadeira ao ano, colocando o município na quarta posição entre os sete Legislativos analisados.
Em Campo Limpo Paulista, a previsão é de R$ 13,76 milhões, também para 13 vereadores. O valor corresponde a R$ 1,06 milhão por cadeira. A diferença entre os orçamentos das duas Casas é de aproximadamente R$ 9,68 milhões, apesar de ambas possuírem o mesmo número de parlamentares.
Diferenças regionais
Outro contraste aparece entre Louveira, com R$ 35 milhões previstos, e Cabreúva, com estimativa de R$ 8,45 milhões. Ambas possuem 13 vereadores. A diferença, isoladamente, não permite avaliar a eficiência dos Legislativos, pois estruturas administrativas, despesas de pessoal, contratos e investimentos variam entre os municípios.
Em Jarinu, a previsão inicial de R$ 9,22 milhões foi identificada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Em Cabreúva, os R$ 8,45 milhões constam das metas do Plano Plurianual (PPA). Nos dois casos, os valores ainda dependem de confirmação nos anexos das respectivas leis orçamentárias anuais.
O levantamento também exige distinguir orçamento autorizado de despesa realizada. Como demonstra Itupeva, parte dos recursos pode ser devolvida ao Executivo. O JJ procurou as sete Câmaras da RMJ para solicitar informações sobre orçamentos, pessoal e despesas, mas nem todas encaminharam respostas até o fechamento desta edição.