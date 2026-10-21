A estação Jundiaí da Linha 7-Rubi receberá, na próxima quinta-feira (29), uma ação de incentivo à leitura com a distribuição gratuita de 2.500 livros. A atividade será realizada das 10h às 15h e faz parte do projeto “Leia-me e me esqueça por aí”, promovido pelo Grupo Projetos de Leitura em parceria com a TIC Trens.



A atividade será realizada das 10h às 15h

A iniciativa celebra o Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro, e propõe que os leitores compartilhem as obras após a leitura, deixando os exemplares em locais públicos para que outras pessoas também tenham acesso às histórias.