A estação Jundiaí da Linha 7-Rubi receberá, na próxima quinta-feira (29), uma ação de incentivo à leitura com a distribuição gratuita de 2.500 livros. A atividade será realizada das 10h às 15h e faz parte do projeto “Leia-me e me esqueça por aí”, promovido pelo Grupo Projetos de Leitura em parceria com a TIC Trens.
A atividade será realizada das 10h às 15h
A iniciativa celebra o Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro, e propõe que os leitores compartilhem as obras após a leitura, deixando os exemplares em locais públicos para que outras pessoas também tenham acesso às histórias.
Durante a ação, serão distribuídos dois títulos do escritor Laé de Souza. O livro Um trânsito tranquilo para todos, voltado ao público infantojuvenil, aborda a conscientização sobre o trânsito por meio da história de jovens que iniciam uma campanha educativa. Já Vivos, vivos, vivos! é destinado ao público adulto e acompanha um personagem que reencontra antigos colegas e os incentiva a retomar sonhos e continuar ativos.
O projeto também prevê a distribuição de exemplares em braile para pessoas cegas. O autor e coordenador da iniciativa estará presente no evento para autografar os livros e conversar com os leitores.
A iniciativa celebra o Dia Nacional do Livro
Ação também será realizada em Franco da Rocha
A programação continua na sexta-feira (30), na estação Franco da Rocha, também da Linha 7-Rubi. No local, serão distribuídos gratuitamente outros 2.500 livros, das 10h às 15h.
O projeto “Leia-me e me esqueça por aí” é realizado pelo Grupo Projetos de Leitura, com apoio do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, e busca estimular o hábito da leitura e ampliar o acesso aos livros.
Serviço
Distribuição gratuita de livros em Jundiaí
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Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026.
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Horário: das 10h às 15h.
Local: estação Jundiaí da Linha 7-Rubi, Praça Mauá, Centro.
Quantidade: 2.500 livros.
Entrada: gratuita.
Ação em Franco da Rocha: sexta-feira (30), das 10h às 15h, na estação Franco da Rocha, com distribuição de outros 2.500 exemplares.