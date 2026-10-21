Funcionárias da Construtora Santa Ângela, em Jundiaí (SP), participaram de uma palestra sobre conscientização e prevenção do câncer de mama, promovida pela Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (ABRAPEC), como parte da programação do Outubro Rosa.

A atividade teve como objetivo reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde da mulher. Durante o encontro, foram abordadas orientações sobre a atenção aos sinais do corpo e a realização de exames conforme as recomendações dos profissionais de saúde.

A palestra foi coordenada pelo psicólogo Laerte David Rodrigues e pela assistente social Delsione Borges, que contribuíram para ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos de cuidado com a saúde entre as participantes.