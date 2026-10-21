O Residencial Chalé, em Itupeva, recebeu no último sábado (17) uma ação especial em comemoração ao Mês das Crianças. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, com participação dos CRAS Parque das Hortênsias e Monte Serrat e parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A programação reuniu atividades recreativas para o público infantil, incluindo brinquedos infláveis, pula-pula, oficinas e pintura. O evento também contou com a presença da unidade móvel de odontologia, que ampliou a oferta de serviços aos moradores.

A ação foi acompanhada pelo prefeito Rogério Cavalin, pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Cavalin, pelo vice-prefeito Isaque Messias e pela secretária de Desenvolvimento Social, Eliana Alencar.