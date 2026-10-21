21 de outubro de 2026
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Serviços gratuitos de saúde no Centro de Jundiaí neste sábado

Por Redação | UniAnchieta
| Tempo de leitura: 1 min
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A ação acontece das 7h30 às 12h30, na Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro de Jundiaí
A ação acontece das 7h30 às 12h30, na Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro de Jundiaí

O Centro Universitário UniAnchieta realiza neste sábado (24) mais uma edição do projeto Ciência na Praça, com serviços gratuitos de saúde, prevenção e orientação à população. A ação acontece das 7h30 às 12h30, na Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro de Jundiaí.

A iniciativa reúne estudantes e professores de 14 cursos da instituição, com participação da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). Entre os serviços oferecidos estão medição de glicemia, aferição da pressão arterial e avaliações físicas e nutricionais.


O público também poderá receber orientações sobre prevenção do câncer de pele e bucal, saúde auditiva, prevenção de quedas e educação financeira. A programação inclui ainda atividades educativas para crianças, como contação de histórias e ações de conscientização sobre saúde infantil.

As atividades serão divididas em dois períodos. Das 7h30 às 10h, haverá atendimentos e orientações nas áreas de Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia, Estética, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia. Já das 10h às 12h30, a programação contará com Enfermagem, Educação Física, Medicina Veterinária, Economia, Recursos Humanos, Pedagogia e Odontologia.

O projeto tem como objetivo aproximar a universidade da comunidade, compartilhando conhecimentos e incentivando hábitos preventivos para melhorar a qualidade de vida da população.

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, sob supervisão dos professores, sem necessidade de inscrição prévia. A participação é gratuita.

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