O Centro Universitário UniAnchieta realiza neste sábado (24) mais uma edição do projeto Ciência na Praça, com serviços gratuitos de saúde, prevenção e orientação à população. A ação acontece das 7h30 às 12h30, na Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro de Jundiaí.

A iniciativa reúne estudantes e professores de 14 cursos da instituição, com participação da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). Entre os serviços oferecidos estão medição de glicemia, aferição da pressão arterial e avaliações físicas e nutricionais.



