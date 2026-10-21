O avanço dos projetos de transposição da rodovia Anhanguera, considerados estratégicos para melhorar a mobilidade urbana e a conexão entre diferentes regiões de Jundiaí, foi o principal tema de uma reunião realizada na terça-feira (20), na Prefeitura de Jundiaí. O prefeito Gustavo Martinelli recebeu representantes da Motiva Autoban, concessionária responsável pela administração das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, para discutir o andamento dos estudos e reforçar a parceria entre o Poder Público e a concessionária.
Entre os principais projetos tratados na reunião estão as transposições da Anhanguera nos quilômetros 54 (Vila Comercial/Vila Rami), 58 (avenida Jundiaí), 61 (avenida Luiz Latorre, sentido avenida Antônio Pincinato), 62 (continuação da avenida Luiz Latorre/avenida Antônio Frederico Ozanam) e 64 (Engordadouro).
As intervenções fazem parte do planejamento de mobilidade do município e têm como objetivo ampliar as alternativas de deslocamento, melhorar a integração entre bairros e regiões e reduzir os gargalos viários. Os projetos são discutidos entre a Prefeitura de Jundiaí, a Motiva Autoban e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), considerando os estudos técnicos e as etapas de aprovação necessárias para sua viabilização.
“Essas obras fazem parte de um planejamento que olha para o futuro da cidade. Estamos preparando nosso município para crescer com mais mobilidade, segurança e qualidade de vida. As transposições vão melhorar a conexão entre as regiões, reduzir gargalos no trânsito e garantir uma infraestrutura mais eficiente para a população nos próximos anos”, completou o prefeito Gustavo Martinelli.
O encontro também marcou a apresentação institucional da nova diretora-presidente da Motiva Autoban, Luciana Parpinelli, que assumiu o cargo há cerca de 15 dias. A executiva esteve acompanhada de Claudia Mantero, especialista em Relações Institucionais, e Silvia Novaes, gerente de Engenharia.
“É importante reforçar o nosso alinhamento com a prefeitura e discutir os projetos que, são fundamentais para o município. A Motiva Autoban administra duas grandes rodovias na região e está com os esforços voltados para a conclusão de todos os estudos para darmos prosseguimento às devidas aprovações, visando transformar esses projetos em realidade. As futuras melhorias farão a diferença na mobilidade dos cidadãos, permitindo maior fluidez no trânsito e mais segurança às pessoas”, revelou Luciana Parpinelli.
Também participaram da reunião os secretários municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra; de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida; de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antônio Bedin; e o engenheiro do Departamento de Engenharia de Mobilidade da Secretaria de Mobilidade e Transporte, Daniel Carlos Montanher.