O avanço dos projetos de transposição da rodovia Anhanguera, considerados estratégicos para melhorar a mobilidade urbana e a conexão entre diferentes regiões de Jundiaí, foi o principal tema de uma reunião realizada na terça-feira (20), na Prefeitura de Jundiaí. O prefeito Gustavo Martinelli recebeu representantes da Motiva Autoban, concessionária responsável pela administração das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, para discutir o andamento dos estudos e reforçar a parceria entre o Poder Público e a concessionária.

Entre os principais projetos tratados na reunião estão as transposições da Anhanguera nos quilômetros 54 (Vila Comercial/Vila Rami), 58 (avenida Jundiaí), 61 (avenida Luiz Latorre, sentido avenida Antônio Pincinato), 62 (continuação da avenida Luiz Latorre/avenida Antônio Frederico Ozanam) e 64 (Engordadouro).

As intervenções fazem parte do planejamento de mobilidade do município e têm como objetivo ampliar as alternativas de deslocamento, melhorar a integração entre bairros e regiões e reduzir os gargalos viários. Os projetos são discutidos entre a Prefeitura de Jundiaí, a Motiva Autoban e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), considerando os estudos técnicos e as etapas de aprovação necessárias para sua viabilização.