Em um momento marcado pela despedida, a solidariedade de uma família tornou possível levar esperança a quem aguarda por um transplante. A autorização para a doação de órgãos de um paciente de 55 anos permitiu que o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), referência em captação de órgãos no estado de São Paulo, realizasse sua 14ª captação do ano, com a retirada de fígado e rins, que poderão beneficiar pessoas que esperam por uma nova chance de vida.

Com a captação, o HSV chega a 63 órgãos captados neste ano, mais que o dobro dos 30 registrados ao longo de todo o ano de 2025.

O procedimento foi acompanhado pela Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do HSV, responsável por conduzir as etapas do processo, desde o acolhimento e a orientação aos familiares até a organização dos procedimentos necessários para a captação. O trabalho envolve a integração de diferentes profissionais e exige cuidado em cada etapa, com respeito à dor e ao momento vivido pelas famílias.