21 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES

CPFL Piratininga reforça operação para o segundo turno em Jundiaí

Por Redação | CPFL Piratininga
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / CPFL Energia
Equipes estarão de prontidão no domingo, 25 de outubro; 92 unidades eleitorais do município terão prioridade no atendimento
Equipes estarão de prontidão no domingo, 25 de outubro; 92 unidades eleitorais do município terão prioridade no atendimento

A CPFL Piratininga preparou um plano especial para acompanhar o fornecimento de energia durante o segundo turno das Eleições 2026, em 25 de outubro. As equipes da concessionária estarão mobilizadas para atender com agilidade eventuais ocorrências que possam afetar os locais de votação.

O plano abrange 966 locais de votação no estado que estão na área da CPFL Piratininga. A companhia mapeou as unidades eleitorais para acompanhar o fornecimento de energia em tempo real e agilizar o atendimento em caso de ocorrência. Em Jundiaí, 92 unidades consumidoras eleitorais terão prioridade no atendimento.

Durante o fim de semana, equipes ficarão posicionadas em pontos estratégicos, e geradores móveis poderão ser utilizados em atendimentos pontuais. Plantonistas e profissionais de sobreaviso estarão no Centro de Operações Integrado (COI), com recursos adicionais disponíveis conforme a necessidade.
Não haverá desligamentos programados nas unidades eleitorais mapeadas durante o período da votação. A CPFL Piratininga também acompanhará as condições do tempo por meio de boletins da Climatempo, para orientar o planejamento das equipes e dos recursos.

As ações foram alinhadas em reuniões com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). A distribuidora também criou um canal exclusivo para atender às demandas do TRE-SP e das escolas, facilitando a troca de informações e a priorização de ocorrências.

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