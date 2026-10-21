O Centro Universitário Unianchieta, junto com a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), fará no sábado (24), das 7h30h às 12h30, a edição 2026 da ação Ciência na Praça, com atividades gratuitas de orientação, prevenção e promoção da saúde na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro de Jundiaí.

Ao todo, estudantes e professores de 14 cursos do Unianchieta, entre eles, biomedicina, farmácia, estética e nutrição, vão atender a população com medição de glicemia, aferição de pressão arterial e avaliações nutricionais e físicas. Também haverá orientações sobre prevenção do câncer de pele e do câncer bucal, saúde auditiva e educação financeira, além de atividades educativas para crianças.