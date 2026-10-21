O Centro Universitário Unianchieta, junto com a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), fará no sábado (24), das 7h30h às 12h30, a edição 2026 da ação Ciência na Praça, com atividades gratuitas de orientação, prevenção e promoção da saúde na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro de Jundiaí.
Ao todo, estudantes e professores de 14 cursos do Unianchieta, entre eles, biomedicina, farmácia, estética e nutrição, vão atender a população com medição de glicemia, aferição de pressão arterial e avaliações nutricionais e físicas. Também haverá orientações sobre prevenção do câncer de pele e do câncer bucal, saúde auditiva e educação financeira, além de atividades educativas para crianças.
O objetivo do projeto é levar à comunidade o conhecimento produzido na universidade, incentivando hábitos preventivos e contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida da população. A participação da FMJ amplia o número de estudantes envolvidos e reforça a integração entre as instituições de ensino superior da cidade.
As atividades são realizadas sob supervisão de professores das áreas envolvidas. O atendimento é por ordem de chegada e não é necessário fazer inscrição prévia.
Cronograma
- 1º horário (das 07h30 às 10h):
Farmácia: medição de glicemia - profa. Juçara;
Biomedicina: medição de glicemia - profa. Erika;
Nutrição: avaliação e orientações nutricionais para qualidade de vida - profa. Natalia Pereira;
Fisioterapia: prevenção ao risco de quedas - profa. Carla;
Estética: câncer de pele - profa. Carla;
Terapia Ocupacional: estimulação cognitiva: desafio dos sentidos - profa. Carla;
Fonoaudiologia: fonoaudiologia e saúde auditiva - profa. Evelise.
- 2º horário: das 10h às 12h30:
Enfermagem: aferição de pressão arterial - profa. Marisa;
Ed. Física: avaliações físicas e orientações sobre saúde - prof. Leandro;
M. Veterinária: aferição de pressão arterial e orientação de vacinação - profa. Viviane;
Economia: educação financeira - prof. Paulo Daniel;
R.H.: pílulas do conhecimento - profa. Denise;
Pedagogia: contação de histórias para saúde infantil - profa. Ligia;
Odontologia: atividades educativas com foco no público infantil e câncer bucal - profa. Beatriz.
Serviço
Ciência na Praça 2026
Data: sábado (24)
Horário: das 7h30 às 12h30
Local: Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro (Matriz), Centro
Gratuito
Realização: UniAnchieta | Parceria: Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ)