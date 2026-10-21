O deputado federal eleito Luiz Fernando Machado (PL) participa, nesta quarta-feira (21), a partir das 11h, em Guarulhos, do encerramento da campanha em São Paulo do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). A mobilização tem como objetivo ampliar o apoio ao presidenciável na Grande São Paulo, já que o interior paulista concentra uma forte base de apoio à direita. “A capital é um território em que a direita cresce, e essa ação fortalece o movimento, inclusive na nossa região, já que temos deputados e governador alinhados”, reforça Luiz Fernando.
13º antecipado
Os funcionários do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, receberão o 13º salário antecipadamente. A decisão foi confirmada após articulação e planejamento entre o Executivo municipal, secretarias e a diretoria da instituição. O pagamento será feito em duas etapas: a primeira parcela está prevista para 18 de novembro e a segunda, para 4 de dezembro. A medida foi apresentada como uma ação de valorização dos profissionais da saúde e deve ajudar os trabalhadores no planejamento financeiro de fim de ano. A publicação não informa os valores envolvidos nem detalha se o cronograma foi comunicado oficialmente pelo hospital. No mesmo dia, foi anunciada a saída do superintendente Fernando Ramos. Em seu lugar, assume Kely Schettini.
Prazo prorrogado
A Prefeitura de Louveira prorrogou até 27 de outubro o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Fiscal (PERF/2026). O programa oferece descontos de até 100% sobre juros e multas de mora para contribuintes que desejam quitar débitos municipais vencidos até 31 de dezembro de 2025, como IPTU, ISSQN e taxas. O pagamento à vista garante desconto integral sobre juros e multas. Também há opções de parcelamento em até 6, 12, 24 ou 48 vezes, com descontos de 90%, 80%, 70% e 50%, respectivamente. Para aderir, é necessário procurar a Secretaria de Finanças e Economia.
Assédio eleitoral
O Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu 663 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho entre 1º e 19 de outubro, média de 35 por dia no Brasil. As queixas envolvem pressão para influenciar o voto, com ameaças de demissão, redução salarial e rebaixamento de cargo. Em setembro, foram 553 denúncias, contra 68 no mesmo mês de 2022, alta de 713%. Segundo o MPT, o aumento também pode refletir maior conscientização dos trabalhadores. As denúncias podem ser feitas anonimamente no site do órgão. São Paulo lidera os registros em 2026. O assédio eleitoral ameaça a liberdade de escolha e pode ser denunciado mesmo quando ocorre por mensagens ou redes sociais.
Tarifaço em debate
A Comissão de Meio Ambiente do Senado realiza na quinta-feira (22), às 10h, audiência pública para discutir os efeitos da política externa dos Estados Unidos sobre o Brasil, com foco no chamado tarifaço. Segundo a Agência Senado, o debate abordará impactos sobre a agenda ambiental, climática e energética, incluindo desmatamento, biodiversidade, etanol e exploração de minerais críticos e terras raras. A iniciativa é da senadora Leany Lemos (PSB-DF), que também aponta preocupações com a soberania nacional e as relações comerciais entre os dois países. Entre os convidados estão representantes dos ministérios do Meio Ambiente, do Comércio Exterior e das Relações Exteriores, além de especialistas e entidades empresariais. A audiência será aberta à participação popular pelo portal e-Cidadania