O deputado federal eleito Luiz Fernando Machado (PL) participa, nesta quarta-feira (21), a partir das 11h, em Guarulhos, do encerramento da campanha em São Paulo do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). A mobilização tem como objetivo ampliar o apoio ao presidenciável na Grande São Paulo, já que o interior paulista concentra uma forte base de apoio à direita. “A capital é um território em que a direita cresce, e essa ação fortalece o movimento, inclusive na nossa região, já que temos deputados e governador alinhados”, reforça Luiz Fernando.

13º antecipado

Os funcionários do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, receberão o 13º salário antecipadamente. A decisão foi confirmada após articulação e planejamento entre o Executivo municipal, secretarias e a diretoria da instituição. O pagamento será feito em duas etapas: a primeira parcela está prevista para 18 de novembro e a segunda, para 4 de dezembro. A medida foi apresentada como uma ação de valorização dos profissionais da saúde e deve ajudar os trabalhadores no planejamento financeiro de fim de ano. A publicação não informa os valores envolvidos nem detalha se o cronograma foi comunicado oficialmente pelo hospital. No mesmo dia, foi anunciada a saída do superintendente Fernando Ramos. Em seu lugar, assume Kely Schettini.