A saída de Fernando Ramos da superintendência do Hospital São Vicente de Paulo dominou os debates na Câmara de Jundiaí nesta terça-feira (20). Os vereadores questionaram o desligamento, a falta de comunicação prévia ao Legislativo e à Prefeitura e a escolha de um substituto de Sorocaba. Uma reunião com a diretoria do hospital foi marcada para o dia 27, às 15h, para esclarecer o caso.
O líder do governo, Juninho Adilson (União), levantou questionamentos sobre a mudança na gestão, considerando que parte do atendimento hospitalar é mantida com recursos municipais. O presidente da Câmara informou que foi encaminhado requerimento ao Hospital São Vicente solicitando esclarecimentos sobre os valores recebidos e sua aplicação, incluindo despesas com medicamentos e insumos.
Integrante da Comissão de Saúde, o vereador Kachan (Republicanos) informou que a reunião com a diretoria ocorrerá na próxima terça-feira. Já Parra Parra (Psol) cobrou mais fiscalização e defendeu uma auditoria. O parlamentar lembrou que a Prefeitura anunciou, há quase dois anos, uma apuração sobre o hospital, mas, segundo ele, não houve esclarecimentos até agora. “A função da Câmara é fiscalizar a Prefeitura e a Prefeitura é quem tem que prestar esclarecimentos”, afirmou.
VETOR OESTE
A presença de animais de grande porte soltos nas ruas também foi discutida. O vereador Edicarlos Vieira (União Brasil) pediu o envio de ofício para tratar da falta de fiscalização, que pode provocar acidentes. O assunto foi levantado após Rodrigo Albino (PL) relatar a morte de uma pessoa atropelada por um animal desse tipo.
Romildo Antônio(PDT) também mencionou ocorrências no Vetor Oeste, incluindo um animal morto na região e a presença de adolescentes com armas brancas em frente a uma escola. O vereador pediu reforço do policiamento para ampliar a segurança dos moradores.
O barulho excessivo, principalmente nos fins de semana, foi outra reclamação apresentada. Edicarlos Vieira (União) cobrou fiscalização efetiva da legislação municipal sobre o silêncio e afirmou que, embora existam regras, falta colocá-las em prática. Os parlamentares defenderam operações para coibir os abusos e reduzir os transtornos à população.
QUATRO PROJETOS APROVADOS
A sessão também teve a aprovação de projetos de lei, com propostas voltadas à assistência, à convivência e à saúde da população idosa.
De autoria de Rodrigo Albino, o PL 15.441/2026 institui a Campanha Permanente “Solidariedade com Responsabilidade”. O vereador defendeu que as doações sejam feitas de maneira organizada, por meio de entidades e associações, para evitar desperdício de alimentos e problemas de saúde pública.
O PL 15.463/2026, de Zé Dias (Republicanos), também aprovado, cria o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Isolamento Social da Pessoa Idosa. Já o PL 15.488/2026, de Carla Basílio (PSD), institui uma campanha de conscientização sobre a depressão na terceira idade.
Durante a discussão, Faouaz Taha (PSD) voltou a defender políticas públicas permanentes para esse público e criticou as condições de algumas calçadas da cidade, que dificultam a circulação de pessoas idosas. “Deputados eleitos, vamos deixar o ego de lado e pensar em políticas públicas voltadas para os idosos. A hora de fazer é agora”, declarou.
FOGOS E DEBATE ELEITORAL
Os vereadores também cobraram a aplicação efetiva da lei municipal que proíbe fogos de artifício com estampido. Apesar de a legislação já existir, parlamentares afirmaram que ainda falta fiscalização. A medida busca reduzir os impactos do barulho sobre pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), idosos e animais.
O debate entre candidatos exibido pela Band também repercutiu no plenário. Os vereadores Parra Parra (Psol) e Mariana Janeiro (PT), comentaram o encontro e questionaram a falta de respostas do candidato Flávio Bolsonaro durante o programa.
Todos os requerimentos ao plenário apresentados foram aprovados e serão encaminhados à Prefeitura, que deverá responder dentro do prazo regimental.