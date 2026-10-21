A saída de Fernando Ramos da superintendência do Hospital São Vicente de Paulo dominou os debates na Câmara de Jundiaí nesta terça-feira (20). Os vereadores questionaram o desligamento, a falta de comunicação prévia ao Legislativo e à Prefeitura e a escolha de um substituto de Sorocaba. Uma reunião com a diretoria do hospital foi marcada para o dia 27, às 15h, para esclarecer o caso.

O líder do governo, Juninho Adilson (União), levantou questionamentos sobre a mudança na gestão, considerando que parte do atendimento hospitalar é mantida com recursos municipais. O presidente da Câmara informou que foi encaminhado requerimento ao Hospital São Vicente solicitando esclarecimentos sobre os valores recebidos e sua aplicação, incluindo despesas com medicamentos e insumos.

Integrante da Comissão de Saúde, o vereador Kachan (Republicanos) informou que a reunião com a diretoria ocorrerá na próxima terça-feira. Já Parra Parra (Psol) cobrou mais fiscalização e defendeu uma auditoria. O parlamentar lembrou que a Prefeitura anunciou, há quase dois anos, uma apuração sobre o hospital, mas, segundo ele, não houve esclarecimentos até agora. “A função da Câmara é fiscalizar a Prefeitura e a Prefeitura é quem tem que prestar esclarecimentos”, afirmou.